Inédit : premières images d’un lynx attaquant un nid de python birman

Après être tombé par hasard sur un nid non surveillé, ce lynx curieux l’inspecte en le reniflant, engloutit quelques œufs et en piétine quelques dizaines de plus. Puis il recouvre le nid afin de se constituer une réserve pour plus tard. Peu de temps après avoir quitté les lieux, il y revient. L’attend alors une surprise fâcheuse : le serpent monte de nouveau la garde. Sur une image, on aperçoit cette femelle mesurant environ 4 mètres et pesant 55 kilogrammes en position étirée, s’étant vraisemblablement jetée sur le lynx de 9 kilogrammes pour le mordre ; sur l’image suivante, on voit celui-ci lui lancer un coup de griffe en retour.

On savait que les lynx se nourrissaient d’œufs de reptiles mais on ne savait pas qu’ils mangeaient ceux des pythons birmans ; nous n’avions pas non plus connaissance d’un rapport antagoniste entre ces deux espèces. Pour les biologistes floridiens, cette interaction agressive est un signe revigorant qui montre que les Everglades sont en train d’apprendre à résister à ce superprédateur invasif qui, jusqu’alors, n’était que très peu inquiété par les espèces autochtones.