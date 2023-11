Ces araignées-crabes offrent les restes de leurs repas à des plantes carnivores

En plus de l’eau et la lumière du soleil, ces plantes carnivores complètent leur régime alimentaire en attirant, grâce à des signaux chimiques et visuels, des insectes vers le nectar situé sur la face extérieure de leur urne. Ces surfaces peuvent devenir glissantes, notamment sous l’effet de la pluie : les malheureux insectes qui viennent s'y poser tombent alors dans l’urne du végétal, où ils seront décomposés par les liquides digestifs.

Les araignées-crabes des espèces Thomisus nepenthiphilus et Misumenops nepenthicola ont compris le fonctionnement de ce piège et ont mis au point une stratégie pour s’emparer d’une partie des bénéfices nutritionnels des plantes en se posant sur la face intérieure de leurs urnes, à l’affût de potentielles proies. Lorsque ces dernières arrivent enfin près du piège, les araignées, cachées, leur tendent une embuscade. Les Misumenops nepenthicola, plus petites, peuvent même s’attaquer à des proies plus grosses en les attrapant directement dans le liquide de la plante, les deux espèces d’araignées pouvant en effet s’extraire du liquide grâce à la soie qu’elles produisent.