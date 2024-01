Ce rongeur peut survivre 18 minutes sans oxygène

Pour en savoir plus sur la façon dont les rongeurs accomplissent cette mini-hibernation, des scientifiques comme Thomas Park de l’Université de l’Illinois à Chicago a soumis des rats-taupes nus à des conditions de faible oxygénation en laboratoire. Après avoir euthanasié les animaux, l’équipe a examiné leur cœur et leur cerveau et a découvert que du fructose s’était propagé en grandes quantités dans leur sang de ces derniers, qui était ensuite envoyé vers le cerveau au moyen de minuscules « pompes » à fructoses, puis métabolisé.

Plus surprenant encore est le fait que les chemins génétiques nécessaires pour que le cœur et le cerveau brûlent du fructose sont présents dans toutes les cellules mammifères, y compris les nôtres.

Bien que le fructose soit généralement toxique, nous en métabolisons dans nos reins et dans notre foie. Les rats-taupes nus possèdent quant à eux les enzymes qui leur permettent d’assimiler le fructose partout dans leur corps, y compris dans le cœur et dans le cerveau.

« Le métabolisme est relativement plastique », observe Gary Lewin, du Centre Max-Delbrück de médecine moléculaire à Berlin, auteur de l’étude et neurobiologiste. « Donc il est peut-être possible de trouver des moyens – en introduisant génétiquement un véhicule ou en utilisant un médicament pour entraîner des cellules – de pousser les cellules humaines dans la direction qui leur fera métaboliser du fructose. »

« Nous pourrions apprendre à activer ces enzymes dans le cœur et dans le cerveau de patients à risque en ce qui concerne les cardiopathies ou les AVC et leur donner un peu de fructose au cas où cela se produirait [afin de prévenir les dégâts faits aux tissus] », explique Jane Reznick, co-autrice de l’étude et biologiste moléculaire au Centre Max-Delbrück. « C’est possible, car tous les chemins sont là, ils sont seulement inhibés. » Toutefois, le chemin est encore long.