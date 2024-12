En 1932, l'Australie a déclaré la guerre contre les émeus… et a perdu

Dans les années 1930, la campagne australienne fut le lieu d’un affrontement sans précédent. Après la Première Guerre mondiale, incités par le gouvernement à aller y développer des terres agricoles, des milliers de « soldats-colons » partirent s’installer en Australie-Occidentale. Ce déplacement eut toutefois une conséquence inattendue : des milliers d’émeus, de grands oiseaux coureurs, arrivèrent à leur tour dans la région à la recherche de nourriture et piétinèrent toutes les cultures sur leur passage.

La réaction du gouvernement australien fut aussi rapide qu’inhabituelle : il ordonna l’envoi de soldats armés de mitrailleuses sur place afin d’abattre plus de 20 000 émeus. Ce qui devait être une victoire facile et décisive se transforma toutefois en un épisode insolite et humiliant pour l’armée australienne, désormais connu sous le nom de « guerre des émeus ».

Cet étrange chapitre de l’histoire ne marqua toutefois pas seulement un échec militaire cuisant : il permit également de révéler le rôle essentiel des émeus dans le bon fonctionnement des écosystèmes et de consolider leur statut d’icône culturelle dans le pays.

UN AFFRONTEMENT SURRÉALISTE

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le gouvernement australien poussa plus de 5 000 vétérans à aller s’installer dans le vaste État d’Australie-Occidentale afin d’y développer une activité agricole. Cependant, à cause des conditions défavorables de la région, dotée d’un sol pauvre et frappée par des précipitations irrégulières, cette mission s’avéra plus difficile que prévu. En 1932, la situation devint encore plus préoccupante lorsque, au beau milieu d’un grave épisode de sécheresse, près de 20 000 émeus firent leur arrivée fracassante dans ces zones agricoles. En pillant les ressources et en détruisant les clôtures qui permettaient d’empêcher le passage des plus petits nuisibles, ces grands oiseaux devinrent un véritable ennemi à abattre.

Les agriculteurs décidèrent d’appeler des renforts et, le 2 novembre 1932, trois soldats du régiment royal d’Artillerie australienne armés de deux mitrailleuses furent envoyés sur les lieux avec un objectif simple : éliminer les émeus et protéger les cultures.

Pourtant, la mission ne tarda pas à tourner au désastre. « Je pense qu’à l’époque, ils sous-estimaient encore l’espèce », commente Sarah Comacchio du zoo de Taronga, à Sydney. « Ils ont échoué parce que les [émeus] sont des oiseaux très rapides et agiles. »

Les trois premiers jours, les hommes n’étaient parvenus à tuer que trente individus. Plutôt que de rester en groupes, les émeus se dispersaient, ce qui en faisait des cibles bien plus difficiles à atteindre. Deux jours plus tard, les soldats montèrent une embuscade près d’un point d’eau : cette fois, des milliers d’individus étaient devant eux, bien en vue, mais l’une des mitrailleuses s’enraya.

Les informations sur cette « guerre » commencèrent alors à se répandre, et le public fut de plus en plus fasciné et intrigué par la résilience de ces animaux, qui formaient même des « unités » et désignaient des guetteurs chargés de signaler la présence des humains afin d’éviter d’être capturés. Des chauffeurs de camion, qui échouèrent dans leur tentative de pousser des émeus à se regrouper près des tireurs, rapportèrent avoir vu certains oiseaux sprinter à une vitesse de pas moins de 55 km/h sur un terrain accidenté. L’un des camions fut même pris dans un accident alors qu’il essayait de les poursuivre.

D’autres témoins confièrent être surpris par la résistance des émeus aux balles. L’officier en chef, Gwynydd Purves Wynne-Aubrey Meredith, déclara : « [Les émeus] pouvaient faire face aux mitrailleuses avec une invulnérabilité similaire à celle des chars d’assaut. »