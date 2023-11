Pour la première fois, la naissance d’une baleine à bosse a été filmée en intégralité

« J’ai reçu de nombreux coups de téléphones de personnes me disant qu’ils venaient d’assister à la naissance d’une baleine », raconte Stephanie Stack, chercheuse biologiste en chef de la Pacific Whale Foundation à Maui, absente lors de cette découverte. « Souvent, quand on creuse un peu, on se rend compte que ça n’en est pas une. C’est souvent une baleine qui se repose ou accompagnée de son baleineau. », dit-elle.

« J’étais donc très surprise de voir la vidéo. C’est incroyable ! »

UNE NAISSANCE DE TAILLE

Tout a commencé aux alentours de quinze heures lorsqu’un des bateaux de recherche de Rachel Cartwright a identifié un banc de baleines mâles rassemblés à la surface de l’eau près d’une autre baleine, avec laquelle ils espéraient probablement s’accoupler. « On en voit souvent à Hawaï », explique la scientifique.

Après un certain temps, un membre de l’équipe est entré dans l’eau pour filmer les animaux et a vu une petite nageoire dépasser de la femelle.

« On savait à ce moment-là qu’on allait potentiellement assister à un accouchement », raconte Rachel Cartwright, qui s’est rapidement jointe à l’équipe loin des côtes. Elle savait néanmoins qu’ils manquaient de temps, les jours étant très courts en fin d’hiver à Hawaï.

« Certaines personnes sont restées dans l’eau jusqu’au coucher du soleil », dit-elle. « Mais il n’y avait plus beaucoup de lumière et on ne pensait pas voir quelque chose de nouveau. »

Heureusement, la scientifique a déployé un de ses drones de recherche sans se douter qu’elle allait pouvoir filmer, pour la première fois, la naissance complète d’un baleineau à bosse. « À ce moment-là, on voulait simplement obtenir des informations et faire atterrir le drone sans le laisser tomber à l’eau », se rappelle-t-elle en riant. Ce n’est que lorsqu’elle a branché la carte mémoire sur son ordinateur qu’elle s’est rendue compte de l’importance de ce moment.

« On a d’abord vu un gros jet de sang sortir », raconte R. Cartwright. « Deux secondes plus tard, on voyait enfin le baleineau. » Les plongeurs sont alors redescendus dans l’eau afin d’obtenir plus d’images du nouveau-né, un mâle, avec des caméras à faible luminosité.

« Nous savions qu’il s’agissait d’une opportunité rare de capturer un moment précieux et l’équipe a travaillé sans relâche à suivre et à filmer le groupe », a déclaré Paul Satchell, directeur de terrain, par mail.

S. Stack rappelle qu’il est illégal de nager avec des baleines aux États-Unis et que ceux qui le font, les scientifiques et les réalisateurs, ont obtenu un permis et respectent des règles strictes.

UN MOMENT DE DÉTENTE POUR LA MAMAN ?