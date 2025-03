La longue marche des derniers rennes du Canada

« Ce sont des animaux très intelligents », confie Douglas Esagok qui, après sept hivers passés à travailler auprès d’eux, figure parmi les gardiens autochtones les plus expérimentés. « Je leur parle toujours quand je les déplace. On dirait que ça les calme d’entendre ma voix ou le bruit de mon scooter des neiges. »

Ces cervidés, qui progressent juste au nord du cercle arctique, sont le dernier troupeau élevé en liberté de rennes du Canada et les héritiers d’une épopée mythique. Celle-ci a commencé il y a une centaine d’années, après le début du déclin des caribous – dont les Inuvialuits dépendaient pour vivre – et la mise en oeuvre d’un plan audacieux pour remédier aux pénuries alimentaires en important des rennes [ndlr : caribous et rennes appartiennent à la même espèce ; mais le terme « renne » désigne les populations originaires d’Eurasie, pour l’essentiel domestiquées à l’inverse des caribous d’Amérique du Nord]. Une opération similaire avait été tentée au tournant du xxe siècle dans l’Alaska voisin, quand des troupeaux de rennes avaient été convoyés par bateau et en train depuis la Sibérie et la Norvège jusqu’en Amérique du Nord. À la fin de l’année 1929, une partie – environ 3 500 individus – de la population de ces rennes alors florissante prit le chemin du Canada sous la surveillance de gardiens samis et inuits.