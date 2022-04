La surpêche et la médecine traditionnelle asiatique menacent les hippocampes

Miguel Correia montre le fond de la mer. Je jette un œil et secoue la tête. Avec insistance, il pointe un doigt ganté vers l’endroit. Je m’approche, regarde de plus près. Du sable. Des algues. Des rochers. La spirale d’excréments d’un concombre de mer. Frustrée, je laisse échapper une nuée de bulles. Et tout à coup, je l’ai vu, là, niché dans les algues : Hippocampus guttulatus, jaunâtre, 76 mm de haut, un long museau et une crinière de filaments cutanés. Plus tard, je repérerai son cousin à museau court, Hippocampus hippocampus, l’autre espèce originaire de cette lagune côtière du Portugal appelée Ria Formosa. Mis à part l’Antarctique, tous les continents possèdent dans leurs eaux côtières des variétés de ces poissons légendaires. Les scientifiques distinguent quarante-six espèces dans le monde. Et ce nombre est susceptible d’augmenter : quatre nouvelles espèces ont été nommées durant la dernière décennie.

Il n’y a pas si longtemps, la Ria Formosa, située dans l’Algarve, dans le sud du Portugal, abritait jusqu’à 2 millions d’hippocampes, explique Miguel Correia, biologiste au Centre des sciences marines de l’université de l’Algarve. Avec ses collègues, il a vu les populations des deux espèces décliner de façon spectaculaire : « En moins de vingt ans, nous avons perdu jusqu’à 90 % d’entre elles. »

Cette diminution semble générale, en partie parce que les hippocampes vivent dans les habitats marins les plus malmenés – dont les estuaires, la mangrove, les herbiers marins et les coraux. Mais c’est la pêche illégale, alimentant un vaste trafic d’hippocampes séchés, qui constitue la menace la plus importante au niveau mondial. Prises accessoires – c’est-à-dire pêchés accidentellement par les chaluts de fond et autres engins non sélectifs –, ils sont vendus dans le monde entier en tant que bibelots et pour la médecine traditionnelle chinoise. Un plus petit nombre est vendu vivant pour l’aquariophilie.