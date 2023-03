Le diable de Tasmanie, ce redoutable marsupial carnivore

Ces célèbres mammifères sont recouverts d'une épaisse fourrure brune ou noire. Leur profil trapu leur donne l'apparence d'un petit ourson. La plupart d'entre eux ont une bande ou une tache blanche sur la poitrine et des taches claires sur les flancs ou l'arrière-train. Ils ont de longues pattes avant et des pattes arrière plus courtes, ce qui leur donne une démarche semblable à celle d'un cochon.

Autrefois présent dans toute l'Australie, le diable de Tasmanie ne se trouve plus que dans l'État insulaire de Tasmanie. L'aire de répartition du diable de Tasmanie s'étend sur l'ensemble de l'île, bien qu'il affectionne les broussailles et les forêts côtières. Les biologistes supposent que leur extinction sur le continent, il y a environ 400 ans, pourrait être liée à l'introduction de dingos, une sous-espèce férale de Canis lupus.

Les diables de Tasmanie ont la réputation d'entrer dans une rage folle lorsqu'ils sont menacés par un prédateur, qu'ils se battent pour obtenir les faveurs d'un partenaire ou qu'ils défendent leur repas. Les premiers colons européens les ont surnommés diables après avoir été témoins de coups de dents et de toute une série de grognements gutturaux qui pouvaient faire froid dans le dos. Ces comportements ont également inspiré la représentation de Taz, le diable de Tasmanie, dans les Looney Tunes, comme un fou hargneux.

Mais cette réputation n'est peut-être pas vraiment méritée. Bien que le diable de Tasmanie puisse sembler agressif, bon nombre de ses comportements ne sont que des rituels alimentaires ou sont induits par la peur.

Les diables de Tasmanie sont strictement carnivores et se nourrissent de petites proies comme des grenouilles, des oiseaux, des poissons et des insectes. Ils sont davantage charognards que chasseurs et partagent le plus souvent les carcasses trouvées avec leurs congénères. Comme d'autres marsupiaux, lorsqu'ils sont bien nourris, leur queue se gonfle de graisse.

Les diables de Tasmanie sont solitaires et nocturnes, passant leurs journées seuls dans des troncs creux, des grottes ou des terriers, et sortant la nuit pour se nourrir. Ils utilisent leurs longues moustaches et leurs excellents sens de l'odorat et de la vue pour éviter les prédateurs et localiser les proies et les charognes. Opportunistes, ils mangent à peu près tout ce qui leur tombe sous la dent, et lorsqu'ils trouvent de la nourriture, ils sont voraces et consomment tout, y compris les poils, les organes et les os.