Le monde étrange et merveilleux des hippocampes

La pêche non réglementée, qui alimente un vaste commerce d’hippocampes séchés, est le plus grand coupable de ce déclin. Arrachés à leurs prairies sous-marines à cause de la prise accessoire, c’est-à-dire la capture accidentelle par les chaluts de fond et autres équipements de pêche, les poissons sont vendus dans le monde entier pour la médecine traditionnelle chinoise et pour être vendus en tant que bibelots. Un bien plus petit nombre d’entre eux sont vendus vivants pour le commerce des poissons d’aquariums, particulièrement auprès de clients américains.

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi l’hippocampe est aussi apprécié, avec son mélange sophistiqué de caractéristiques qui semblent empruntées à d’autres animaux : une tête de cheval, les yeux indépendants et les capacités de camouflage du caméléon, une poche de kangourou, une queue préhensile de singe. L’Hippocampus arbore également un large éventail de couleurs ainsi qu’une multitude de bosses et de taches, de rayures et de mouchetures, de pointes et d’extensions dermiques comparables à de la dentelle. Un hippocampe a des plaques osseuses à la place des écailles et, n’ayant pas d’estomac pour stocker la nourriture, il aspire presque constamment des copépodes, des crevettes, des larves de poisson et d’autres petits aliments.

Ces prédateurs qui chassent à l’affût s’adonnent aussi à une forme de danse. En effet, lors de la parade nuptiale, les couples s’élèvent et retombent sous l’eau, face à face, et communiquent en changeant de couleurs et en entrelaçant leurs queues. Ils peuvent danser ce tango pendant des jours, et rester ensemble pendant une saison entière.