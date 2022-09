Le plus grand requin-tigre jamais observé est une femelle

Le requin-tigre doit son nom aux rayures verticales sombres que l'on observe principalement chez les juvéniles. Lorsque ces requins deviennent adultes, les lignes commencent à s'estomper et (presque) disparaître.

Ces grands prédateurs ont une réputation bien méritée de mangeurs d'Hommes. Ils sont les deuxièmes, après les grands requins blancs, à attaquer les humains.

Ce sont des charognards accomplis, dotés d'excellents sens de la vue et de l'odorat. Très opportunistes, toute proie peut composer leur menu. Ils ont des dents pointues et très dentelées et des mâchoires puissantes qui leur permettent de fendre la carapace des tortues de mer et des palourdes. Le contenu de l'estomac de requins-tigres capturés comprenait des raies, des serpents de mer, des phoques (comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus), des oiseaux, des calmars, et même des plaques d'immatriculation et de vieux pneus.

Le requin-tigre est le plus souvent observé dans les eaux tropicales et subtropicales du monde entier. Les plus grands spécimens observés peuvent atteindre une longueur de 3 à 4,5 mètres et peser plus de 850 kilogrammes. Kamakai, la femmelle que l'on peut voir dans la vidéo ci-dessus, est un méga-spécimen : sa taille est estimée à 5,5 mètres de long et sa largeur à plus de 3 mètres (nageoires comprises).

Ils sont fortement exploités pour leurs nageoires, leur peau et leur chair, et leur foie contient des niveaux élevés de vitamine A, qui est transformée en huile vitaminée. Leur taux de repeuplement est extrêmement faible et ils peuvent donc être très sensibles à la pression de la pêche. Ils sont considérés comme quasi menacés dans toute leur aire de répartition.