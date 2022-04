Le projet controversé pour sauver les caribous en Colombie-Britannique

« Mes premiers souvenirs du caribou, c’est quand on m’a dit qu’on ne les chassait plus parce qu’il n’y en avait pas assez », confie Willson. « Je n’ai moi-même jamais chassé le caribou. »

Dans toute l’Amérique du Nord, le tableau est sombre pour le caribou. Les troupeaux sont en déclin de l’Alaska arctique et des terres arides des Territoires du Nord-Ouest jusqu’aux forêts du Québec et aux montagnes de Colombie-Britannique. Pour une espèce qui représente une proie aussi importante et qui parcourt le continent depuis des millénaires, fournissant ainsi de quoi manger à des millions d’autres créatures ainsi que de la nourriture culturelle et spirituelle à des centaines de peuples autochtones, leur déclin est une lente catastrophe. Les scientifiques ne comprennent pas entièrement ce phénomène, et les gouvernements semblent incapables, et souvent peu désireux, de s’attaquer au problème.

Willson et son peuple, aux côtés de leurs voisins des Premières nations des Saulteaux, ont donc pris les choses en main. Ils ont commencé à protéger les caribous en gestation, à restaurer leur habitat essentiel et à chasser les loups. Aujourd’hui, ils sont à la pointe de la conservation du caribou.

En mars, les West Moberly, les Saulteaux et leurs collaborateurs des universités de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et du Montana ont publié les résultats d’un programme sur neuf ans visant à sauver le troupeau Klinse-Za. Les Klinse-Za sont des caribous de montagne du sud, une sous-espèce autrefois largement répandue dans les forêts anciennes du centre-sud de la Colombie-Britannique. Contrairement à leurs cousins de l’Arctique, les caribous de montagne n’effectuent pas de grandes migrations et ne se rassemblent pas en troupeaux de dizaines de milliers d’individus. Du moins plus maintenant.

Lorsque le projet a été lancé en 2013, il ne restait que 38 caribous de Klinse-Za. Aujourd’hui, grâce aux efforts des West Moberly et des Saulteaux, la population du troupeau a triplé pour atteindre les 114 individus : un exploit qui n’avait été atteint nulle part ailleurs.

Ce retour d’une espèce qui était au bord de l’extirpation, c’est-à-dire de l’extinction locale, est stupéfiant selon Clayton Lamb, un chercheur des universités de la Colombie-Britannique et du Montana, qui est l’auteur principal de l’un des articles récemment publiés.

« Une augmentation remarquable. Sans précédent », dit-il. « Avec les bonnes personnes et les bonnes techniques, nous avons montré qu’il est possible de lentement récupérer ces animaux. »

Lamb a expliqué qu’avant le début du projet, une combinaison de facteurs, notamment le développement humain, la fragmentation de l’habitat et l’augmentation du nombre de prédateurs comme les loups et les grizzlis, la population de Klinse-Za avait presque été réduite à néant. En collaboration avec des scientifiques et des consultants privés, et en s’appuyant sur leurs propres connaissances traditionnelles des caribous et du territoire, les West Moberly et les Saulteaux ont supervisé un plan visant à résoudre ces problèmes de la manière la plus globale possible.