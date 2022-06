Le réchauffement climatique, nouvelle menace pour les baleines à bosse

DES CONSÉQUENCES ENCORE INCONNUES

Compte tenu de la quantité limitée d’informations concernant les raisons pour lesquelles les baleines à bosse choisissent des zones de reproduction spécifiques, il est difficile de déterminer les conséquences précises d’un tel développement. S’il est possible, en théorie, que les baleines choisissent tout simplement de nouveaux endroits pour se reproduire et mettre bas, Stephanie Stack, co-autrice de l’étude, soutient que ce n’est pas aussi simple.

« Nous ne savons pas où elles iraient si cet habitat ne leur était plus accessible », explique Stephanie Stack, biologiste en chef de la Pacific Whale Foundation. « L’habitat se dégrade partout dans le monde, donc nous ne savons pas du tout comment elles réagiront. » De plus, elle note que dans certaines zones, et notamment à Hawaï, où les masses continentales les plus proches sont la Californie, qui se trouve à plus de 3 000 kilomètres, et le Japon, à plus de 6 000 kilomètres, elles n’ont tout simplement pas de zones proches vers lesquelles elles pourraient se diriger facilement.

Il est important de souligner que toute modification des zones de reproduction ne se produirait pas de manière isolée. Les baleines à bosse, comme les autres baleines, sont confrontées à une accumulation de menaces : les collisions avec les navires, la pêche, la pollution sonore sous-marine et d’autres activités humaines. Si la température augmente dans leurs zones de reproduction, elle le fera également dans leurs aires d’alimentation, avec des conséquences potentiellement encore plus graves.

« Même si le seuil de température ne dépassera pas la température qu’elles préfèrent dans leurs aires d’alimentation, nous y constatons déjà des changements en raison du réchauffement des océans », explique Stack. Le sud-est de l’Alaska, par exemple, a connu une série d’épisodes d’eau chaude au cours des dernières années. L’un d’entre eux, une masse d’eau chaude connue sous le nom de « Blob », s’est étendu jusqu’au Mexique et a bouleversé la chaîne alimentaire marine, entraînant la fermeture des pêcheries, causant une chute importante du nombre de saumons et provoquant la mort, l’agonie et la famine de mammifères marins.

« Par la suite, le nombre de baleines à bosse aperçues à Hawaï et dans le sud-est de l’Alaska a chuté pendant quelques années et, à ce jour, elles n’ont pas retrouvé leurs nombres antérieurs », continue Stack. « Nous ne savons pas si les baleines sont mortes à cause de ce phénomène ou si elles ont commencé à aller dans des zones différentes où nous ne les cherchons pas, ou peut-être un peu des deux. »

L’idée que de tels changements pourraient augmenter en fréquence et en intensité et se propager pour affecter les zones de reproduction est « inquiétante », reconnaît von Hammerstein. « Mais je ne la vois pas comme étant purement négative, car les résultats montrent aussi qu’en mettant en œuvre des mesures d’atténuation et en réduisant les émissions, on peut gagner beaucoup », dit-elle.

Pour cela, les auteurs de l’étude recommandent une protection accrue des zones de reproduction des baleines à bosse, et ce afin de renforcer leur résilience face aux menaces climatiques et de permettre une étude plus approfondie de la manière dont les baleines utilisent ces zones, mais aussi des raisons pour lesquelles elles le font.

« Les baleines à bosse ont été célébrées car elles représentaient une réussite en matière de conservation, et à juste titre », déclare Stack. « Je pense qu’il est désormais de notre responsabilité de maintenir cette tendance et de faire ce que nous pouvons pour réduire les facteurs de stress supplémentaires qui ont lieu dans l’océan. Notre tâche n’est pas terminée. »