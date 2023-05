Les chiens radioactifs de Tchernobyl : les effets des radiations passés au crible

Les équipes du Clean Futures Fund, fondé en 2016 pour fournir un soutien et des soins aux communautés touchées par des catastrophes, ont réalisé que les chiens avaient également besoin qu’on leur vienne en aide. Une fois que l'autorité de gestion de la zone d'exclusion a accordé la permission de fournir des soins aux chiens et de contrôler leur population, l'équipe vétérinaire du CFF a mis en place une clinique de fortune dans l'un des anciens bâtiments. Timothy Mousseau a quant à lui établi un laboratoire et a rejoint les vétérinaires pendant les procédures.

SUR LE TERRAIN

Jennifer Betz, la vétérinaire qui dirige aujourd'hui le programme, décrit leur processus. « Nous capturons les chiens, les stérilisons, les vaccinons, leur implantons une puce électronique, les marquons... et Tim intègre des dosimètres dans leur marque auriculaire. Ensuite, nous les relâchons là d'où ils viennent pour qu'ils puissent vivre leur vie, heureux et en bonne santé, autant que possible. » L'équipe fournit également les soins médicaux nécessaires.

Ces chiens ne peuvent pas être évacués de la zone, explique-t-elle, « car ils peuvent transporter des quantités importantes de substances contaminantes radioactives, que ce soit dans leur fourrure ou dans leurs os ».

Une exception a toutefois déjà été faite en 2018. Trente-six chiots dont les mères étaient mortes ont reçu une autorisation spéciale de l'autorité de gestion de la zone d'exclusion. Leur évacuation a permis de les sauver, sans quoi ils n'auraient pas survécu. Ils ont été décontaminés et adoptés par des familles aux États-Unis et au Canada. Ils ont été exposés aux radiations in utero et pendant trois à quatre semaines avant d'être sauvés. L'équipe suivra ces chiens jusqu'à la fin de leur vie, à la recherche de tumeurs, de lymphomes ou d'autres problèmes de santé.