Les coyotes volent les proies des pumas... à leurs risques et périls

Dans l’article du PNAS, les chercheurs ont posé des colliers sur des coyotes, des pumas, des ours noirs et des lynx roux. Ils ont installé des caméras de surveillance dans les zones de chasse pour observer les animaux qui s’y rendaient et suivre leurs mouvements. Les résultats ont révélé que les ours noirs évitaient les pumas et ne se rendaient pas souvent dans ces sites de chasse. Aussi, les lynx roux ne se souciaient que peu des pumas ou de leurs proies.

Non loin de là, dans les versants truffés de sauge et de genévriers du Wyoming, les chercheurs ont découvert que les coyotes évitaient le plus souvent les régions peuplées par les pumas. Les données recueillies grâces aux colliers émetteurs ont montré que les coyotes restaient à l’écart des régions arborées et rocheuses, lesquelles aident les pumas à chasser, sauf s’ils sentaient ou détectaient la présence de nourriture, rapporte Mitchell Brunet, auteur d’un article récemment publié dans Ecology and Evolution.

Les chercheurs du Wyoming et de l’Oregon ont constaté que même si les proies des pumas formaient une partie non négligeable de l’alimentation des coyotes, ils ne présentaient pas beaucoup plus de risques de mourir en se nourrissant dans une zone où l’attaque venait d’être commise. Selon les spécialistes, il est possible que lorsque les coyotes savent qu’ils évoluent dans un endroit risqué, ils restent davantage en alerte.

« Les coyotes sont très vigilants » dans les zones de chasse, explique Taal Levi, professeur à l’université d’État de l’Oregon, coauteur de la récente étude publiée dans le PNAS. « Généralement, ils ne sont pas seuls. Il peut y avoir des signaux d’alarme, plusieurs yeux et oreilles à l’affût. Un groupe de coyote dispose de certains avantages pour rapidement identifier la présence d’un puma ou pour assurer sa défense. »

La méta-analyse de Laura Prugh, portant sur deux-cent-cinquante-six études à travers le monde, a révélé de grandes similitudes. Globalement, les grands prédateurs tuent un grand nombre de prédateurs moyens mais chacune de ces relations a ses propres particularités. Les pumas tuent les coyotes et s’en nourrissent souvent. Les loups se contentent de tuer les coyotes. Parfois, ils les décapitent et enterrent leur tête dans la neige. Les ours noirs en Europe volent non seulement 40 à 60 % des proies des lynx boréaux (Lynx lynx) mais les font fuir en prime. Le taux de perte de nourriture des lynx au profit des ours est si haut que Prugh l’appelle « la taxe des ours ».

Alors que les pumas et les loups tuent les coyotes en Amérique du Nord, ces derniers survivent également en s’organisant en groupe pour piller les proies, en étant plus attentifs et en s’adaptant à la vie en présence des humains.

Les autres carnivores similaires n’ont pas toujours la même chance dans certaines régions d’Afrique. Chaque grand prédateur de plus, y compris les pumas, les hyènes (Hyaenidae), les léopards (Panthera pardus) et les guépards (Acinonyx jubatus), exerce une « forte pression supplémentaire » sur les mésocarnivores en « rétrécissant cet espace dépourvu d’ennemis ».

ENTRE LA PEUR ET LA FAIM

La dépendance des mésocarnivores sur les proies des grands prédateurs peut démontrer la variation de l’impact des prédateurs sur les populations de gros gibier. Son importance, elle, dépendra d’à qui vous posez la question, déclare M. Levi.

« Si vous les détestez, vous pourriez dire qu’il faut tuer les pumas, parce qu’en plus de tuer des cerfs, ils entretiennent une grande population de coyotes qui elle aussi s’attaque aux cerfs », explique-t-il. « Vous pourriez aussi dire qu’il faut préserver les pumas parce qu’ils détournent l’attention des coyotes des cerfs en leur apportant des élans. Qu’importe le raisonnement, des incertitudes demeurent. »

Les chercheurs veulent tout de même savoir si les mésocarnivores présentent plus de risques de mourir en rôdant autour des sites de chasse. Il est possible que les espèces comme le coyote soient simplement exposées au risque d’être tuées par des pumas ou des loups, quel que soit l’endroit où elles se trouvent.

En revanche, les scientifiques savent que la faim est également un facteur de motivation, au même titre que la peur de la mort, et ce, même pour des espèces prédatrices comme les coyotes et les renards.

« Si vous avez une chance sur cinq de mourir, en considérant l’estimation par nombre d’habitants, c’est très risqué », soutient M. Levi. « On pourrait donc penser que [les mésocarnivores] feraient beaucoup d’efforts pour éviter ces situations. Je suppose toutefois que ce qui importe le plus, c’est l’équilibre entre le risque d’être une proie et celui de ne pas être tué. »