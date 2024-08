Les dragons de Komodo ont les dents couvertes de fer, une particularité inédite chez les reptiles

Les dents des mammifères comme les castors, les rats et les musaraignes contiennent du métal, ce qui rend leurs morsures plus douloureuses. Mais les scientifiques ont longtemps pensé que les dents des reptiles n'avaient pas d'adaptations spécifiques pour garder leur arsenal aiguisé. Contrairement aux mammifères, les reptiles perdent leurs dents et en font pousser de nouvelles tout au long de leur vie, ce qui leur permet de se débarrasser des dents usées. Par ailleurs, les dragons de Komodo sont venimeux et leurs morsures peuvent paralyser leurs proies. Cela leur permet ensuite de les déchiqueter grâce à leurs dents aiguisées.