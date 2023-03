Les lièvres variables évoluent dans la neige... Que vont-ils devenir ?

Dans la région, les températures moyennes ont augmenté de plus de 0,1 °C par décennie, ce qui a allongé les périodes sans neige. Les lièvres passent ainsi trente-cinq jours de plus par an en décalage avec le paysage.

Pour Scott Newey, biologiste des populations étudiant le lièvre variable au Game & Wildlife Conservation Trust [ndlr : une organisation britannique de conservation du gibier et de la faune] d’Écosse, les conséquences de ce décalage ne sont pas tout à fait claires. C’est une espèce « très difficile » à surveiller, note-t-il. Les lièvres variables connaissent par exemple des cycles de population tels qu’un scientifique peut, une année, ne trouver que quelques individus sur 1 km2 et plus d’une centaine dans la même zone quelques années plus tard, et inversement. Ces cycles, qui peuvent être liés à la disponibilité de la nourriture et à la présence de certains parasites, fluctuent tant que démêler l’impact de facteurs tels que le changement climatique peut s’avérer extrêmement ardu.

Pourtant, les analyses des populations de lièvres américains, en Amérique du Nord, donnent un aperçu des tendances possibles à long terme. On connaît « le coût exact » d’un tel défaut de camouflage pour l’espèce, explique Marketa Zimova. La probabilité qu’un lièvre américain soit chassé et tué par un prédateur au cours d’une semaine donnée augmente de 7 à 14 % lorsqu’il porte son manteau blanc dans un paysage sans neige. « Cela semble peu », remarque-t-elle, mais, sur toute une année, « les conséquences peuvent être très graves ».

Comme pour nombre de problèmes auxquels la faune sauvage est confrontée sur cette planète en voie de réchauffement, le défi paraît se résumer à une alternative : s’adapter ou mourir. Or il n’y a pas la moindre preuve que les lièvres variables d’Écosse s’adaptent.