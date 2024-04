Les techniques de défense les plus insolites chez les insectes

Ces abeilles, en cas d’attaque de frelons, ont développé une technique de défense collective que l’on nomme « scintillement » ou encore « ondulation de défense ». « Lorsqu’elles détectent l’approche d’un frelon, les abeilles de la couche externe ramènent brusquement leur abdomen vers le haut et elles le secouent de manière synchronisée », explique Guy Theraulaz. Ce comportement « se propage ensuite aux ouvrières les plus proches qui adoptent également la même posture, ce qui crée une onde à la fois visuelle et sonore sur la surface du rayon, qui ressemble un peu au mouvement d’une ola comme on peut parfois les observer dans des stades. » Plus le frelon s’approche du nid, et plus les mouvements synchronisés deviennent importants et fréquents. Cela fait généralement fuir le prédateur.