Comment les prédateurs font-ils pour déjouer les techniques de défense de leurs proies ?

Les escadrons d’attaque de caracaras sont si efficaces pour paralyser et dévorer les nids de guêpes que l’on pensait que les oiseaux utilisaient une forme de produit chimique répulsif contre leurs cibles. Mais les recherches de McCann ont réfuté cette théorie. Bien que les oiseaux subissent des piqûres, leur technique qui consiste à attaquer et à fuir semble limiter les dégâts.

RETOURNER L’ENNEMI

Lorsque le pékan, un cousin de la belette, veut manger un porc-épic d’Amérique du Nord, il tourne en rond autour de la créature piquante, et se précipite sur elle à plusieurs reprises pour lui mordre les yeux et le nez. Au bout d’un moment, le porc-épic est désorienté, et son prédateur peut le retourner et déchirer sa partie inférieure, douce et non piquante.

Retourner les créatures qui ont des défenses solides est une stratégie commune qui a évolué de manière indépendante chez de nombreux animaux. Par exemple, le baliste titan des océans Indien et Pacifique effectue une manœuvre similaire pour atteindre la partie charnue des oursins. Les loutres de mer aiment aussi manger des oursins, mais elles résolvent le problème en frappant ces échinodermes avec des pierres jusqu’à ce que leur coquille se fissure.

Les grands dauphins Tursiops utilisent également une combinaison de muscles et de réflexion pour s’attaquer aux pieuvres maories, des adversaires rusés qui peuvent tuer les dauphins en étouffant leurs évents et, dans un cas notable, en s’accrochant au larynx du dauphin, provoquant l’asphyxie.

La clé est de rendre la pieuvre hors d’état de nuire avant d’essayer de la manger. Les dauphins y parviennent en frappant les céphalopodes contre la surface de l’eau et en les jetant en l’air. Cette méthode provoque des traumatismes majeurs, et peut même arracher leurs dangereux membres.

L’ŒSOPHAGE ARMÉ DE LA TORTUE LUTH

La tortue luth n’a nul besoin de mouvements sophistiqués. Lorsqu’elle veut avaler une méduse venimeuse (sa préférée est la méduse à crinière de lion), elle a l’avantage d’avoir un œsophage de deux mètres de long, explique Kara Dodge, spécialiste des tortues marines au New England Aquarium, dans le Massachusetts.

Chaque centimètre de la surface de son œsophage est recouvert de longues protubérances pointues, ou papilles, chacune dotée d’une pointe dure qui permet à la tortue d’entraîner les proies gélatineuses jusqu’à son estomac, en les écrasant au passage.

« C’est une sorte de tapis roulant épineux pour les méduses », explique Dodge. « Et cela permet à ces tortues de se nourrir en permanence. Nous les avons filmées manger plus de 120 méduses en deux heures. »

On ignore si les tortues ont une certaine immunité contre le venin des méduses, comme les couleuvres qui mangent des tritons venimeux, les opossums qui se nourrissent de serpents à sonnettes et les souris Onychomys qui attaquent les scorpions Centruroides.

« Certains ont émis l’hypothèse qu’un mécanisme pourrait permettre aux tortues de neutraliser le venin lorsqu’elles mangent des méduses, mais personne n’a jamais vraiment compris quel pourrait être ce mécanisme », ajoute Dodge.

Quel qu’il soit, il fonctionne : la tortue luth est la seule tortue dont le régime alimentaire se compose exclusivement de cette proie gélatineuse.

LE SERPENT MANGEUR DE SERPENTS

On pourrait penser que les serpents venimeux tels que les mocassins d’eau et les crotales des forêts du sud-est des États-Unis n’ont rien à craindre des autres animaux. Mais il existe un autre serpent dans ces bois qui a de quoi les faire ramper.

Il s’agit du serpent indigo (Drymarchon couperi), qui peut atteindre les 2,5 mètres environ à l’âge adulte, et dont les grandes écailles noires sont irisées. Leur régime alimentaire comprend une variété d’animaux : des rongeurs et des oiseaux aux grenouilles et aux tortues. Mais ce que les serpents indigos aiment le plus, c’est manger d’autres serpents, et ils y parviennent sans venin ni constriction.

« Ils ciblent généralement la tête ou le cou des autres serpents, et mâchent leur proie jusqu’à ce qu’elle soit suffisamment calme pour être avalée », explique Houston Chandler, directrice scientifique de la Orianne Society, établie en Géorgie, baptisée en l’honneur de la fille de son cofondateur Thomas Kaplan. « Comme les serpents indigos sont très grands, ils peuvent facilement dominer les petits serpents, les traînant et les poussant à volonté. »

Des recherches récentes suggèrent que les serpents indigos pourraient également avoir une certaine immunité contre le venin au cas où ils seraient mordus dans la mêlée.

Tout cela montre que toutes les défenses du monde, que ce soit les épines, les ventouses, les armures et même le venin, ne peuvent pas rendre un animal invincible. Tout comme Superman est vulnérable à la kryptonite, l’évolution trouve toujours un moyen d’égaliser les chances.