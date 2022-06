L'impressionnante morsure d'un requin sur l'une de ses proies

Créatures bien plus complexes que ne laisse penser la culture populaire, les requins sont des créatures fascinantes.

Grâce à la mise au jour de dents et d'écailles fossilisées, on estime que les requins existent depuis plus de 400 millions d'années, bien avant les dinosaures. Les grands prédateurs de l'océan ont évolué en quelque 500 espèces de toutes tailles et couleurs, dont le régime alimentaire et le comportement varient.

Comme les raies, les requins appartiennent à une sous-classe de poissons appelée elasmobranchii. Les espèces de cette sous-classe ont un squelette fait de cartilage, et non d'os, et possèdent cinq à sept fentes branchiales de chaque côté de la tête (la plupart des autres poissons n'ont qu'une fente branchiale de chaque côté), qu'ils utilisent pour filtrer l'oxygène de l'eau.

Formidables prédateurs, les requins ont une bouche garnie de multiples rangées de dents individuelles qui tombent et repoussent régulièrement. Leurs dents sont de toutes tailles et de toutes formes, qu'elles soient dentelées comme un rasoir ou triangulaires comme une lance - comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus.

On trouve des requins dans les eaux profondes et peu profondes de tous les océans du monde, certains migrant sur de grandes distances pour se reproduire et se nourrir. Certaines espèces sont solitaires, tandis que d'autres vivent en groupe à des degrés divers. On a constaté que les requins citron, par exemple, se rassemblaient en groupes pour socialiser.

La plupart des requins se nourrissent de petits poissons et d'invertébrés, mais certaines des plus grandes espèces se nourrissent de phoques, d'otaries et d'autres mammifères marins.

Les requins ne sont peut-être pas une menace importante pour les humains, mais nous sommes l'une des principales menaces pesant sur cette catégorie d'animaux marins. La surpêche est la plus grande menace. On estime que 100 millions de requins sont tués chaque année, principalement pour répondre à la demande d'un plat chinois coûteux, la soupe d'ailerons de requin. Parfois, les pêcheurs coupent les ailerons des requins vivants et rejettent les animaux, sans ailerons, dans l'océan, où ils se noient ou se vident de leur sang. Cette pratique, appelée shark finning, est utilisée pour gagner de la place sur le bateau (les ailerons sont la partie la plus précieuse du requin) et pour éviter de dépasser les quotas de pêche.

L'augmentation de la température de l'eau et le développement côtier contribuent également à la diminution des populations en détruisant les mangroves et les récifs coralliens que les requins utilisent pour se reproduire, chasser et protéger les petits. En tant que grands prédateurs de l'océan, les requins jouent un rôle essentiel dans l'équilibre du réseau alimentaire.