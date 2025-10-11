À hauteur d’insectes : un photographe capture la vie à l'échelle microscopique

Le royaume des insectes, qui se trouve juste sous nos yeux, est peuplé de créatures kaléidoscopiques arborant des couleurs éclatantes et des comportements spectaculaires. Mais il est si minuscule qu’il est facile de ne pas y prêter attention.

C’est pourquoi le photographe Takuya Ishiguro, il y a plusieurs années déjà, a modifié son appareil photo, en ajoutant une lentille grossissante entre le capteur et l’objectif principal. De telles modifications sont délicates à réaliser, car un mauvais positionnement de l’un des composants ruinerait la qualité de l’image. Mais une fois son dispositif perfectionné, il a pu capturer le quotidien des insectes qui peuplent les lacs et les champs autour de sa maison à Osaki, au Japon. Cette nouvelle perspective lui a inspiré « un profond respect pour l’ingéniosité de la nature ».