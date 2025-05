Le manchot, un oiseau incroyablement résilient

De grands explorateurs - Par Hannah Nordhaus

Quand Pablo Borboroglu s’est rendu pour la première fois, en 2008, dans un coin reculé de la côte est de la Patagonie, il a eu la surprise de voir que des manchots s’y étaient installés. Le biologiste argentin, Explorateur pour National Geographic, répondait à l’appel d’un éleveur qui avait vu plusieurs d’entre eux autour de sa propriété. En arrivant sur les lieux, il trouva des ordures, du verre brisé, des voitures abandonnées et des restes de feux de camp. « C’était épouvantable », se souvient-il.

Toutefois, au milieu des déchets, il fit cette stupéfiante découverte : douze manchots de Magellan avaient élu domicile sous des buissons, dans de petits terriers en forme de grotte. Ces oiseaux marins d’environ 45 cm arboraient la bande blanche caractéristique de l’espèce autour des yeux et du cou. Bien que celle-ci soit connue pour se reproduire en Amérique du Sud et aux alentours, avant de migrer chaque hiver en pleine mer jusqu’au Brésil et au Pérou, la colonie la plus proche se situait à 140 km au sud. Pourtant, ces voyageurs intrépides étaient venus là pour trouver un partenaire.

Pablo Borboroglu se mit aussitôt au travail. Il évalua l’état de la colonie, libéra un oiseau prisonnier du plastique, et se consacra à nettoyer et à sécuriser la zone. Non seulement la jeune colonie survécut, mais elle éleva ses poussins et revint au printemps suivant. Diverses hypothèses ont été avancées pour expliquer qu’un groupe pionnier comme celui-ci s’aventure au-delà de son territoire de nidification habituel. Mais, pour le biologiste, qui a créé, depuis, la Global Penguin Society, un groupe international de conservation des manchots, la nouvelle colonie démontre l’adaptabilité et la résilience de ces oiseaux. Les dix-huit espèces existantes vivent dans certains des environnements les plus hostiles de la planète et sont confrontées aujourd’hui aux nouveaux défis d’un monde en plein changement. Ces animaux sont, dans l’ensemble, « très courageux et déterminés, commente le biologiste. Ils sont extraordinaires. »

Les premiers manchots sont apparus il y a environ 60 millions d’années dans l’actuelle Nouvelle-Zélande. Selon certains scientifiques, l’absence de prédateurs naturels leur a permis d’évoluer en devenant inaptes au vol, mais plus agiles dans l’eau. Au fil du temps, leur réserve de graisse a augmenté ; ils ont développé un plumage dense et imperméable pour supporter le froid ; leurs petites ailes se sont transformées en nageoires leur permettant de se propulser sous l’eau avec une rapidité et une efficacité étonnantes ; et leurs plumes se sont couvertes de motifs noir et blanc qui déroutent les prédateurs.