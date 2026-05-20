Le génie insoupçonné des plus grandes alliées de la nature

Dans une vallée de montagne au nord du Nouveau-Mexique, les êtres humains et les abeilles se préparent pour l'hiver.

Devant la maison en adobe d'Addelina Lucero, au sein de la communauté amérindienne de Taos Pueblo, un immense tas de bois de chauffage jouxte deux rangées de ruches rectangulaires incrustées de propolis rouge, un mélange résineux que les abeilles utilisent pour calfeutrer leur habitat avant les mois de froid et de disette à venir.

L'apicultrice autochtone et exploratrice National Geographic Melanie Kirby enfile un voile léger en mailles et ouvre l'une des ruches d'Addelina Lucero, en retirant les cadres suspendus pour les examiner et localiser la reine de la colonie, deux fois plus grande que les ouvrières. « C'est notre mère reproductrice, décrit-elle. Elle a survécu à de nombreuses saisons .»

C'est hélas devenu rare. Les abeilles du monde entier meurent en masse, accablées par une série de fléaux: parasites, agents pathogènes, pesticides, habitats en recul. Les principaux témoins de ce déclin sont les abeilles mellifères, leur vie étant intimement liée à l'agriculture humaine. Les apiculteurs transportent des millions de ruches pour polliniser les amandiers, les pommiers et des dizaines d'autres fruits et légumes. Elles et les 20 000 autres espèces d'abeilles contribuent à polliniser environ un tiers des ressources alimentaires de la planète et assurent la reproduction de plus des trois quarts de toutes les plantes à fleurs. Si nous connaissons moins bien les abeilles sauvages, les recensements de populations indiquent qu'elles sont en déclin partout dans le monde, des espèces solitaires comme les abeilles découpeuses de feuilles, qui nichent seules et pollinisent quelques plantes de prédilection, aux espèces sociales comme les bourdons indigènes, qui vivent en colonies et butinent presque toutes les fleurs rencontrées.