Mystère : ces pumas qui piègent et tuent des loups

Les données récoltées à Yellowstone avant, pendant et après la réintroduction des loups offre un aperçu de la façon prudente dont l’espèce est parvenue à coexister en divisant le paysage. Les pumas ont vu leur domaine vital rétrécir tandis que les loups se sont dispersés dans le parc, et ces premiers ont choisi des zones plus escarpées, plus abruptes et plus densément boisées.

« C’est ce qui leur permet d’être plus furtifs, de se faufiler et de continuer à survivre dans ce paysage dominé par les loups et les ours », explique Toni Ruth, biologiste qui a étudié les pumas dans le parc de 1998 à 2006 pour l’Institut Hornocker de la faune et de la flore. Les loups qui chassent en meute préfèrent les terrains dégagés où ils peuvent distancer, fatiguer et entourer leurs proies.

En attendant d’avoir un échantillon assez grand pour pouvoir tirer des conclusions plus définitives, Trent Roussin suggère que les différences d’habitat pourraient expliquer en partie la mortalité supérieure des loups due aux pumas dans l’État de Washington. L’État possède des montagnes abruptes, des ravins étroits et moins de prairies vallonnées et dégagées, ce qui confère peut-être un avantage aux pumas. Selon les spécialistes, d’autres facteurs pourraient être en jeu également, comme la densité des populations de pumas, la taille des meutes de loups, voire même la relative inexpérience des loups dans la région. Trent Roussin prévoit d’effectuer une analyse formelle si de nouveaux incidents viennent à se produire.

Pendant ce temps, loups et pumas continueront à se marcher dessus, comme c’est le cas depuis des milliers d’années. « Ces deux espèces ont commencé à coexister bien avant que nous ne nous mettions à interférer avec les choses », tempère Mark Elbroch.