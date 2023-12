Où sont passés les caribous ?

Clyde Morry et moi nous approchons de la bête. Il sort un couteau de sa combinaison noire, se penche sur le cadavre et se met au travail. D’abord, il tranche la tête. Dans les croyances de sa communauté, les Nunamiuts d’Anaktuvuk Pass, en Alaska, cette étape et la suivante sont les plus importantes. Il transporte la tête un peu plus loin, avec soin, et la dépose tout aussi déli- catement dans la neige, à l’envers. L’inua de la femelle, son âme, peut maintenant s’échapper et rejoindre le monde des esprits. Là, un esprit gardien la réconfortera, puis la renverra sur Terre dans un nouveau corps.

C’est le cycle du respect, du retour et du renouveau. Clyde Morry a 37 ans et c’est ce qu’il connaît, ce qu’on lui a appris et ce qu’il enseigne à ses enfants. Une fois la tête posée, il commence le dépeçage. Des coups rapides et tranchants. Des mains rouges luisantes. Quand ses doigts se refroidissent, il les secoue, souffle dessus et les place contre le corps de l’animal pour absorber un peu de sa chaleur faiblissante.

Une fois la viande empilée sur son traîneau, il retourne à Anaktuvuk Pass à une vitesse beaucoup plus raisonnable. Cela ne veut pas dire qu’il conduit lentement – la viande ne doit pas geler. Mais, cette fois, je parviens à le suivre. Et même, en une occasion, à le dépasser. Ce faisant, je remarque qu’il sourit. Clyde n’a pas d’autre travail que celui-là ; il n’en veut pas d’autre. C’est en chassant qu’il subvient aux besoins de sa famille élargie. Et ce soir, à la maison, il y aura beaucoup de nourriture et beaucoup de proches réunis pour la manger.

Le père de Clyde me demandera : « Tu l’as vu mettre la tête à l’envers ?

— Oui », dirai-je.