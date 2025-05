L’Australie est débordée par ses dromadaires

C’est dans les années 1830 que les colons britanniques, dont les chevaux se fatiguaient vite dans l’outback, entendirent parler de l’endurance exceptionnelle des dromadaires. Le premier camélidé arriva des îles Canaries en 1840, et d’autres suivirent, venus d’Arabie, d’Afghanistan, des Indes britanniques et des empires perse et ottoman. Les colons firent aussi venir plus de 2 000 chameliers, qu’ils nommèrent tous « Afghans », en dépit de leurs origines diverses. Les dromadaires contribuèrent à ouvrir les terres de l’intérieur, transportant des vivres et du matériel, ainsi que des chercheurs d’or et des ouvriers des réseaux ferroviaires et télégraphiques. Puis la politique de « l’Australie blanche », adoptée en 1901 pour empêcher l’immigration de non Européens, commença à réduire le nombre de chameliers. Dans les années 1930, l’auto mobile et le chemin de fer avaient rendu l’industrie du dromadaire quasi obsolète. De nombreux chameliers étrangers rentrèrent dans leur pays, et jusqu’à 10 000 bêtes se retrouvèrent libres de vagabonder.