Mongolie : les Kazakhs contraints de chasser les loups qu’ils vénèrent

Le corps du cheval est encore chaud quand les trois hommes le découvrent dans la neige. Ses blessures et la constellation d’empreintes autour de l’animal ne laissent aucun doute au trio d’éleveurs kazakhs sur les circonstances du décès survenu dans la matinée : deux loups ont sauté sur le haut de son dos et l’ont mis à genoux. Le tendre arrière-train a disparu – la partie qu’une mère allaitante dévore avant de la régurgiter pour ses petits. Les chasseurs sont certains qu’une tanière se trouve dans les parages. L’œil aux aguets, ils rangent leurs fusils et poursuivent leur route. La chasse au loup continue.

Les chasseurs – Aibolat Kulmeskhan, Galym Bapar et Serikbol Koshegen – appartiennent à une communauté d’éleveurs kazakhs nomades qui gardent du bétail depuis des générations dans les montagnes de l’Altaï mongol, déchiquetées et balayées par les vents. Bien que les Kazakhs ne représentent que 4 % de la population totale de la Mongolie, ils constituent 98 % des quelque 105 000 habitants de Bayan-Ölgii, la province la plus en altitude et la plus occidentale du pays, nichée le long de la frontière entre la Chine et la Russie. Ils élèvent moutons, yacks, chevaux et parfois chameaux pour leur gagne-pain, mais c’est avec les loups gris – à la fois prédateurs de leur bétail et êtres sacrés dans leur culture – qu’ils entretiennent la relation la plus complexe.