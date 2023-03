Non, les serpents ne sont pas sourds !

Lors d’une randonnée, pourrait-on chanter pour éloigner les serpents, au lieu de taper avec un bâton sur le sol ? C’est ce que suggère une nouvelle étude australienne de l’université de Queensland, publiée en février 2023 dans la revue Plos One. Les serpents ne sont pas sourds, contrairement à ce que l’on croit. Certes, ils n’ont pas d’oreilles externes. Impossible de deviner, au premier coup d’d’œil, qu’ils peuvent capter les vibrations aériennes du son. Et pourtant, ils sont en mesure d’entendre nos voix.

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont testé 19 serpents de sept espèces différentes. Ces derniers, non anesthésiés, pouvaient se déplacer librement dans une pièce insonorisée – une première dans les études du genre. Plusieurs types de sons ont été émis : ceux de fréquences entre 1 et 150 Hz (celle que l’on ressent au sol), et de 150 à 300 puis de 300 à 450 Hz (des sons uniquement aériens).

Ainsi, « nous avons pu tester deux types d’audition : l'audition tactile par les écailles du ventre et l'audition aérienne par leur oreille interne » explique le Dr Christina Zdenek, biologiste à l’université de Queensland, en Australie, et autrice principale de l’étude. Et cette oreille interne est bien capable de capter les sons « aériens ». « Les vibrations aériennes font trembler de petits os, connectés à la mâchoire inférieure, qui transmet ensuite le signal au cerveau grâce à un fluide, le liquide périlymphatique » détaille la chercheuse australienne. Ce ne sont d’ailleurs pas les seuls animaux sans oreilles externes qui peuvent tout de même entendre les vibrations sonores aériennes. « Ce n’est pas commun, mais cela existe. Les papillons de nuit ont une excellente audition, tout comme les dauphins» liste Christina Zdenek.