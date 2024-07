Chez les blaireaux européens, les ébats sont passionnés et "très bruyants"

Vous l'aurez compris, le blaireau dérange. Non seulement, il ruine les pelouses et sape les bâtiments lorsqu’il creuse son terrier, ce système de chambres et de galeries qui lui sert de maison, mais il semblerait qu'il aime autant copuler que creuser.

Pendant l’acte sexuel, il arrive que les femelles glapissent et que les mâles émettent un son entre le gémissement et le ronronnement, donnant lieu à un véritable tapage nocturne. « On s’est beaucoup inquiété des odeurs âcres et des bruits étranges qui émanaient pendant l’office du soir », peut-on lire dans le livre Badgers, publié en 1996, alors que des blaireaux avaient creusé un nid d’amour sous une église du Derbyshire. Prends-toi une chambre, Meles meles !