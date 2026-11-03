Ces images ont révélé l'insaisissable panthère des neiges au monde entier

J’ai tenté d’attirer les panthères avec des chèvres vivantes, mais elles ont d’abord boudé mes offrandes pendant deux semaines. Puis, un matin, le ballet des vautours dans le ciel m’a indiqué qu’une chèvre avait été tuée. Près de la carcasse, j’ai aperçu une panthère femelle sur un éperon rocheux. Elle y est restée pendant une semaine, se nourrissant du cadavre et de ceux d’autres chèvres, et me donnant l’opportunité de réaliser ces photographies uniques.

En parcourant les hauteurs, j’ai trouvé des traces des pattes avant, plus larges, et arrière de ce fauve de 40 kg. Principalement nocturnes et solitaires, les panthères des neiges vivent jusqu’à 5 500 mètres d’altitude au cœur des chaînes de montagnes d’Asie centrale comme l’Himalaya ou l’Hindou Kouch.

Lorsque la panthère bougeait, sa queue touffue de près d’un mètre de long, soit la moitié de la longueur totale de son corps, semblait douée d’une vie propre. Pourtant, ce sont ses yeux qui m’ont le plus frappé. Pâles éclats glacés adoucis d’une touche d’ambre, c’était les yeux d’une créature accoutumée aux vastes étendues de neige et à la solitude.

Son épaisse fourrure grise mouchetée de noir est la plus grande protection de la panthère des neiges, mais aussi sa plus grande fragilité. Si elle lui permet de se fondre parmi les rochers, sa beauté éveille les convoitises humaines. La Fédération internationale du commerce de la fourrure a récemment recommandé à ses membres de stopper tout commerce de fourrure de panthère des neiges. Pourtant, au Pakistan et en Inde, les touristes ignorent souvent les interdictions d’exportation pour se procurer illégalement des peaux allant jusqu’à 150 dollars la pièce (soit 1200€ actuels, si l'on utilise l'inflation américaine comme référence, ndlr).

Les écologistes considèrent l’espèce comme menacée. Mais pour la protéger, il nous faut l’étudier en détail. On ne connaît pas exactement le nombre d’individus à l'état sauvage, et on en compte moins de cent en captivité. Si mon enquête au Chitral, subventionnée par la New York Zoological Society et la National Geographic Society, a permis quelques éclaircissements, il reste de nombreuses zones d’ombre. Leur territoire rétrécit : si l’on ne crée pas de sanctuaires de protection, l’avenir s’annonce sombre pour ces adorables fauves.