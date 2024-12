On connaît enfin les techniques des orques pour chasser le requin-baleine

Selon Simon Pierce, un requin-baleine peut également « plonger en piqué » pour échapper aux menaces et se laisser couler à des profondeurs pouvant dépasser 1 800 mètres. Pour contrer cette défense, les orques du groupe de Moctezuma percutent et frappent un requin-baleine à plusieurs reprises pour le faire remonter vers la surface durant leur attaque. Cela permet aux orques de respirer durant l’assaut et d’empêcher le requin-baleine de s’échapper dans les profondeurs.

UN HAUT-LIEU DE LA CHASSE AU REQUIN-BALEINE

L’une des raisons pour lesquelles les étonnantes parties de chasse sous-marines du groupe de Moctezuma ont pu être documentées est le nombre de touristes qui affluent en Basse-Californie pour nager avec les requins, les baleines et d’autres animaux marins charismatiques. Au fil des années, pêcheurs de la région et guides touristiques ont envoyé des vidéos et des photos à Erick Higuera, biologiste marin et photographe sous-marin, lui aussi co-auteur de l’étude. Il étudie les orques qui se nourrissent de requins et de raies en Basse-Californie depuis 2008.

Après avoir vu les images de la première attaque, Erick Higuera et Francesca Pancaldi ont formulé l’hypothèse que les orques ciblaient la zone pelvienne vulnérable des requins. Mais puisque les premiers cas documentés ne montraient pas de séquences de chasse dans leur entièreté, ils ne pouvaient pas affirmer avec certitude que les orques ciblaient bien ce point faible… jusqu’à ce que Kathryn Ayres et Kelsey Williamson soient assez chanceuses pour arriver à filmer une attaque et à « enfin compléter le puzzle », ainsi que le formule Erick Higuera.

Maintenant que l’on sait où regarder, on commence à observe davantage d’affrontements entre orques et requins-baleines. Il y a quelques semaines à peine, des touristes et des guides ont aperçu le banc de Moctezuma s’en prendre à un jeune requin-baleine deux jours de suite.

Si presque tous les requins-baleines évoluant près de La Paz sont de jeunes spécimens, selon Francesca Pancaldi, « les orques sont assez intelligentes pour abattre un grand requin-baleine aussi », comme les spécimens adultes de neuf mètres qu’elle a vus plus au nord dans le golfe de Californie.

Personne n’a pour le moment vu d’orque tuer un requin-baleine adulte. Tuer un adulte pleinement développé, voilà qui donnerait lieu à « une bataille épique », selon Erick Higuera. Et cela nécessiterait la collaboration de plusieurs orques. Mais puisque les orques peuvent tuer une baleine bleue (Balænoptera musculus), on peut raisonnablement penser que le prédateur ultime des océans peut s’en prendre au plus grand poisson du monde également.