Vous rêvez d'observer des macareux ? Rendez-vous dans les Orcades !

« Les hermines ne sont présentes que sur cinq îles, mais il y en a soixante-cinq de plus, donc nous devons agir vite », m’explique Sarah le lendemain. Nous nous sommes retrouvées à la Réserve naturelle locale de Mull Head, une étendue spectaculaire tout en falaises et en landes où les oiseaux marins tournoient au-dessus de la mer et où les fleurs sauvages s’accrochent à la tourbe fouettée par le vent.

Nous longeons des sentiers côtiers bordés de boutons d’or et de cerfeuil sauvage pour rejoindre Scout, un chien pisteur, et Allen, son maître, sur le Brough de Deerness. Scout est déployé, avec la promesse de retrouver sa balle préférée une fois achevée sa vadrouille entre les buttes herbeuses, 300 millions de récepteurs olfactifs en éveil dans sa truffe avide et remuante. Il s’assied, alerte, et fixe un point minuscule. Des hermines sont passées par là, elles se sont cachées entre les œillets marins roses et les nids d’oiseaux côtiers.

Qu’il s’agisse d’experts de l’ONWP, de dresseurs de chiens, de bénévoles du coin ou de touristes, comme moi-même, la conservation environnementale a ici des airs de mobilisation générale. Sur la plage de South Ronaldsay, dos aux vagues qui déferlent, exposée aux vents violents, j’observe de petites sternes dégringoler dans les airs et plonger en piqué comme des pilotes de chasse, leur calotte noire tirée et ajustée comme pour faire face à la tempête. Il y a peu, des écoliers se sont mobilisés pour protéger ce site de nidification, surveillant la zone, dessinant des affiches et ratissant le sable pour s’assurer de leur arrivée. Grâce à leurs efforts, ces petits oiseaux marins s’épanouissent désormais.

Ma dernière halte sera à Cottasgarth, un havre tentaculaire de landes de bruyère prisé par les oiseaux de proie tels que les faucons crécerelles (Falco tinnunculus) et les faucons merlins (Falco columbarius). Je me poste avec des jumelles dans une cabane et observe les battements d’ailes à l’horizon. Robbier Fraiser, agriculteur des environs, me rejoint, et notre conversation s’interrompt quand déferle sur la lande le babil ondulant d’un courlis. Robbie Fraiser incline la tête vers le ciel. « Ici, le chant des oiseaux est constamment avec toi, annonce-t-il doucement. Le but n’est pas forcément de les voir, il [le chant] accompagne ton horloge biologique. »