Où et comment profiter de la saison d’observation des baleines en Europe ?
Voici cinq destinations où observer des cétacés est presque garanti au printemps et en été, des sites incontournables au large des Açores aux petites îles écossaises rocheuses.
Les eaux européennes abritent différentes espèces de cétacés, notamment des cachalots (Physeter macrocephalus) et des baleines à bosse (Megaptera novaeangliae).
Nulle rencontre avec la faune sauvage n'est plus impressionnante que celle avec une baleine. Se retrouver face à face avec l'un des mammifères les plus grands du monde peut être une expérience profondément émouvante, qui figure désormais sur la liste des choses à faire avant de mourir de nombreux voyageurs. Depuis que l'activité commerciale d'observation des cétacés a vu le jour il y a environ soixante-dix ans, elle s'est développée pour devenir une industrie mondiale estimée à plus d'un milliard d'euros. De plus en plus de pays mettent en place des réglementations qui laissent la priorité à la nature, mais il reste essentiel de choisir des entreprises qui privilégient le bien-être animal aux rencontres rapprochées.
HÚSAVÍK, ISLANDE
Rendez-vous sur la côte nord de l'Islande au début de l'été pour observer des petits rorquals (Balaenoptera acutorostrata), des baleines à bosse, d'immenses pods d'orques (Orcinus orca) et diverses espèces de dauphins. Sans oublier qu'il s'agit du lieu avec les meilleures chances d'apercevoir des baleines bleues (Balaenoptera musculus) en Europe. Vous êtes presque assurés d'en voir entre juin et septembre, lorsque le krill abonde dans les hautes latitudes et que les longues journées augmentent les possibilités d'observation. Parmi les points de départ les plus prisés figure Húsavík, dont le port est bordé de maisons à bardage. Vous serez entourés de certains des plus beaux paysages d'Europe, ce qui vous permettra de combiner des excursions en bateau avec des randonnées dans la caldeira, des visites de sites géothermiques et des balades en voiture vers les chutes d'eau les plus puissantes que vous puissiez imaginer, loin des sentiers battus du sud de l'île. Notez que le pays autorise encore la chasse à la baleine dans une certaine mesure.
ÎLE DE PICO, AÇORES
Les chances d'apercevoir des cétacés dans les Açores sont plus élevées que presque partout ailleurs en Europe. Les scientifiques estiment que 30 % des espèces de cétacés et de dauphins du monde passent au large de cet archipel entre mars et juin, période durant laquelle il sert de grande cantine en plein océan Atlantique pour les baleines bleues, les rorquals communs (Balaenoptera physalus), les rorquals boréaux (Balaenoptera borealis), les petits rorquals et les baleines à bosse. Ses eaux riches en nourriture, profondes de plus de 3 kilomètres et situées au bord de la dorsale médio-atlantique, accueillent également des cachalots et plusieurs espèces de dauphins tout au long de l'année. La plupart des séjours ici impliquent de passer d'une île à l'autre par de courts vols ou des traversées en ferry. Pico est notre coup de cœur : une petite île sauvage d'où l'on peut partir en excursion en pleine mer depuis d'anciens villages baleiniers, avec des rencontres réglementées par les directives nationales. São Miguel, l'île principale de l'archipel, est très polyvalente : vous pourrez y faire des randonnées, vous promener sur la plage et profitez de bons restaurants.
les plus populaires
Les Açores sont largement considérées comme l'une des meilleures destinations d'Europe pour l'observation des baleines, grâce aux fortes chances d'en apercevoir.
On peut observer une petite population de petits rorquals vivant au large de l'île de Mull.
ÎLE DE MULL, HÉBRIDES INTÉRIEURES, ÉCOSSE
Les petits rorquals constituent l'attraction principale de l'île de Mull. Des études menées sur le long terme ont suivi une petite population vivant autour de cette île écossaise à laquelle s'ajoutent, en été, des petits rorquals qui migrent, ainsi que, de temps à autre, des orques, des globicéphales (Globicephala), des dauphins de Risso (Grampus griseus) et des dauphins Tursiops. La meilleure période pour les observations s'étend de mai à septembre, lorsque des excursions guidées en bateau partent en mer. Sinon, The Hebridean Whale Trail, une initiative du Hebridean Whale and Dolphin Trust, relie différents sites côtiers d'où l'on peut observer la faune marine depuis la terre ferme. Elle s'est associée à des entreprises locales et des associations de protection de la nature afin de faciliter ces observations : en été, sur l'île de Mull, le personnel de Hebridean Whale & Dolphin Trust se joint aux gardes forestiers du château de Glengorm, sur la côte nord, pour l'observation des dauphins les jeudis matins.
MER DE LIGURIE, ITALIE
Fondé en 1986, le Tethys Research Institute a grandement contribué à la création du sanctuaire Pelagos, une réserve marine de plus de 88 000 kilomètres carrés située dans la mer de Ligurie et qui s'étend entre la riviera italienne et la riviera française. Quatre ans plus tard, il a commencé à proposer des expériences de science citoyenne dans cette zone, avec l'accord de l'association caritative Whale and Dolphin Conservation. De petits groupes de bénévoles se joignent aux chercheurs qui vivent et travaillent à bord d'un voilier à moteur pour des croisières estivales d'une semaine, afin de les aider à recueillir des données sur tout un ensemble de cétacés : rorqual commun, globicéphales et ziphiidés (Ziphiidae), ainsi que des espèces de dauphins. Les hébergement sont exigus et les participants doivent mettre la main à la pâte pour les corvées quotidiennes, mais cette expérience offre un aperçu exceptionnel du travail de préservation des baleines.
LA PALMA, ÎLES CANARIES
Selon l'International Whaling Commission, ou Commission baleinière internationale, les îles espagnoles des Canaries offrent l'un des sites d'observation de cétacés les plus spectaculaires du monde. Les eaux profondes de cet archipel de l'Atlantique accueillent des cachalots, des globicéphales et des baleines à bosse, ainsi qu'un ensemble aléatoire de migrateurs printaniers comme des rorquals communs, des rorquals boréaux, des baleines bleues et des petits rorquals. Vous pourrez également apercevoir des dauphins Tursiops tout au long de l'année. Tenerife et La Gomera sont de bons points de départ mais, pour un séjour complet, La Palma est l'île de la nature : une réserve de biosphère classée par l'UNESCO et composée de forêts, de paysages volcaniques et d'un ciel étoilé. Les voyageurs peuvent partir en excursion avec des guides naturalistes à la recherche d'espèces d'oiseaux telles que le serin des Canaries (Serinus canaria) et le faucon de Barbarie (Falco pelegrinoides), ainsi que de papillons difficiles à observer comme le citron de Provence (Gonepteryx cleopatra) dont les ailes ressemblent à des feuilles. Où que vous alliez, les autorités ont établi des règles strictes concernant les excursions en bateau.
Cet article a initialement paru sur la site nationalgeographic.com en langue anglaise.