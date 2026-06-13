Où et comment profiter de la saison d’observation des baleines en Europe ?

Nulle rencontre avec la faune sauvage n'est plus impressionnante que celle avec une baleine. Se retrouver face à face avec l'un des mammifères les plus grands du monde peut être une expérience profondément émouvante, qui figure désormais sur la liste des choses à faire avant de mourir de nombreux voyageurs. Depuis que l'activité commerciale d'observation des cétacés a vu le jour il y a environ soixante-dix ans, elle s'est développée pour devenir une industrie mondiale estimée à plus d'un milliard d'euros. De plus en plus de pays mettent en place des réglementations qui laissent la priorité à la nature, mais il reste essentiel de choisir des entreprises qui privilégient le bien-être animal aux rencontres rapprochées.

HÚSAVÍK, ISLANDE

Rendez-vous sur la côte nord de l'Islande au début de l'été pour observer des petits rorquals (Balaenoptera acutorostrata), des baleines à bosse, d'immenses pods d'orques (Orcinus orca) et diverses espèces de dauphins. Sans oublier qu'il s'agit du lieu avec les meilleures chances d'apercevoir des baleines bleues (Balaenoptera musculus) en Europe. Vous êtes presque assurés d'en voir entre juin et septembre, lorsque le krill abonde dans les hautes latitudes et que les longues journées augmentent les possibilités d'observation. Parmi les points de départ les plus prisés figure Húsavík, dont le port est bordé de maisons à bardage. Vous serez entourés de certains des plus beaux paysages d'Europe, ce qui vous permettra de combiner des excursions en bateau avec des randonnées dans la caldeira, des visites de sites géothermiques et des balades en voiture vers les chutes d'eau les plus puissantes que vous puissiez imaginer, loin des sentiers battus du sud de l'île. Notez que le pays autorise encore la chasse à la baleine dans une certaine mesure.