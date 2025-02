L'ours polaire, le plus grand chasseur terrestre

Les ours polaires parcourent les glaces de l'Arctique et nagent dans les eaux côtières de cette région. Ce sont de très bons nageurs et leurs grandes pattes avant, qu'ils utilisent pour pagayer, sont légèrement palmées. Certains ours polaires ont été vus nageant à des centaines de kilomètres de la terre ferme, bien qu'ils couvrent probablement la majeure partie de cette distance en flottant sur des plaques de glace.

Les ours polaires vivent dans l'un des environnements les plus froids de la planète et dépendent d'un épais manteau de fourrure isolante, qui recouvre une couche de graisse. La fourrure pousse même à la base de leurs pattes, ce qui les protège des surfaces froides et leur permet de bien s'agripper à la glace. Le pelage d'un blanc immaculé de l'ours lui permet de se camoufler dans la neige et la glace environnantes. Mais sous sa fourrure, l'ours polaire a la peau noire, ce qui lui permet de mieux profiter des rayons du soleil.