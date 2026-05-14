Reportage : les derniers lions d'Asie

La plupart d’entre nous pensent que les lions vivent uniquement en Afrique. Mais c’est parce qu’ils ont été éliminés presque partout ailleurs. Il y a des dizaines de milliers d’années, ces félins étaient présents dans de vastes régions du globe, comme nous. Sauf que la population humaine a augmenté et s’est organisée, exerçant une pression sur les prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. L’aire de répartition des lions ne représente désormais plus qu’une fraction de ce qu’elle était, et les lions d’Asie, une sous-espèce du lion d’Afrique qui serait apparue il y a 100 000 ans, n’occupent plus qu’une minuscule fraction de leur ancien territoire. L’Inde abrite environ 300 de ces félins, qui vivent majoritairement dans un sanctuaire de 1 450 km².

Il m’aura fallu un an et demi pour obtenir l’autorisation permettant d’explorer l’entièreté du parc national de Gir. En revanche, j’ai immédiatement compris pourquoi les lions étaient devenus des symboles de royauté et de grandeur. Si un tigre se déplace furtivement dans la forêt sans être vu, un lion ne cherchera nullement à se cacher et se montrera curieux et sans peur, vaillant en somme. S’ils m’ont subtilement fait comprendre quand je m’approchais trop, les lions de Gir m’ont offert un aperçu unique de leur vie au cours des trois mois que j’ai passés dans la forêt. Il est curieux de se dire qu’ils sont menacés d’extinction ; le parc de Gir abrite autant de ces félins qu’il peut en accueillir. Ils y sont même trop nombreux. Leur territoire devenant trop petit, les lions rôdent en périphérie de la forêt et la quittent, ce qui donne souvent lieu à des confrontations avec les habitants de la région.

C’est l’une des raisons pour lesquelles l’Inde crée une seconde réserve, les autres étant les catastrophes naturelles ou les épidémies. En effet, en 1994, plus d’un tiers des lions du Serengeti, en Afrique, soit un millier d’animaux, a succombé à la maladie de Carré. Un sort qui pourrait facilement advenir aux lions de Gir. Ces félins, sauvés par un prince au début du 20e siècle, sont particulièrement vulnérables aux maladies du fait qu’ils descendent d’une dizaine d’individus seulement. « Le profil génétique des lions d’Asie s’apparente à celui de vrais jumeaux », explique Stephen O’Brien, généticien qui les a étudiés. Mais leur population fait face à des dangers cachés, que l’on ne soupçonnerait pas en les observant. Ces lions dégagent une certaine vitalité et savent vous charmer.

UN MOMENT DE TRANQUILLITÉ