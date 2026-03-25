Photographie : quand la nuit tombe, ces animaux se mettent à briller

D'aucuns peuvent être effrayés à la vue d'un scorpion. Pour Javier Aznar González de Rueda, c'est un modèle photographique extraordinaire. Ce photographe basé à Madrid a passé des années à photographier des insectes « brillants ». Or pratiquement tous les scorpions sont fluorescents lorsqu'ils sont exposés à la lumière ultraviolette : des substances spéciales présentes dans leur exosquelette réagissent aux rayonnements à haute fréquence. La fluorescence est très répandue chez les insectes et arachnides. La raison de ce phénomène reste cependant un mystère. Les scientifiques ont émis plusieurs hypothèses : cela pourrait servir au camouflage, à la communication avec des partenaires potentiels, ou à la protection contre le soleil. Mais les preuves tangibles sont rares.

Lors de ses promenades nocturnes, Javier Aznar González de Rueda part à la recherche de ses modèles à pattes, scrutant le sol à l'aide d'une lampe torche à lumière ultraviolette à la recherche de touches de néon. Pour obtenir les meilleurs clichés, il a modifié deux flashs externes à son appareil photo afin qu'ils émettent de la lumière ultraviolette qui, selon lui, « nous montre le monde sous un autre jour. » Les portraits qui en résultent révèlent ce qui est caché : des scorpions de couleur brune d'un bleu-vert éclatant, des chenilles aux poils soyeux et des insectes aux taches lumineuses qui se fondent dans leur environnement. Javier Aznar González de Rueda espère que ses images inspireront davantage de recherches sur le rôle de la fluorescence dans la nature. Elles montrent déjà une facette de ces créatures que nous ne verrions jamais autrement.