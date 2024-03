Du côté obscur : plongée dans le royaume des créatures des abysses

Sur le pont d'un navire de recherche ballotté par les flots de la baie de Monterey, en Californie, Karen Osborn inspecte une glacière remplie d’eau de mer et la myriade de formes de vie qui s’y agitent. Quelques instants plus tôt, elles ont émergé d’un filet qui a été lentement remorqué à environ 450 m de fond dans un royaume d’encre, d’une obscurité quasi totale. «C’est une bonne prise», constate-t-elle.

La plus intrigante est un calmar d’un rouge rubis éclatant, de la taille d’une main. Histiotheutis heteropsis, ou calmar fraise, comme on le surnomme, est bien adapté à son habitat. Lorsque sa couleur rouge est absorbée par les profondeurs sans soleil, il vire au noir brunâtre et se fond ainsi dans son environnement. Sur son corps, des éclairs sporadiques de lumière bioluminescente font frémir les intrus. Ses yeux asymétriques peuvent regarder dans deux directions à la fois : le premier, énorme et jaune, dirigé vers le haut, détecte les silhouettes qui passent au-dessus de lui. Le second, petit et bleu, scrute l’obscurité des profondeurs, à l’affût d’une proie lumineuse.