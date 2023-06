Pour sauver les jaguars, cet homme se met dans leur peau

Ces animaux sont souvent traqués pour avoir chassé. « Nous avons enregistré 381 décès entre 1989 et 2022, même s’il pourrait y en avoir jusqu’à 700, et environ 96 % d’entre eux font suite à des attaques de bétail », explique Moreno. « C'est donc 20 à 40 jaguars qui ont été tués chaque année. »

Avec plus de 1 900 pièges photographiques placés dans le pays au cours de ces dix dernières années (et de plus en plus de colliers GPS), l’équipe de Yaguará peut étudier son sujet furtif et ainsi mieux comprendre ses effectifs, son aire de répartition, ses schémas de migration et les endroits où il est susceptible d’entrer en contact avec du bétail. Ces données permettent d’orienter les stratégies de conservation et de gestion des agriculteurs et des éleveurs.

« Notre priorité est de faire participer les gens à notre projet scientifique », explique Moreno. En fin de compte, « la conservation repose sur les communautés locales. Ce sont elles qui poursuivront ce projet à long terme, donc nous devons être perçus comme ayant une présence positive dans leur vie pour démystifier le jaguar et en faire un allié et un acteur participant à la régulation des espèces nuisibles comme les alligators, les capybaras, les cerfs, les sangliers et les pacas. Après tout, si nous aidons les gens, nous aidons le jaguar ».

LE BOUCHON DU DARIEN, UNE ZONE STRATÉGIQUE

Le Panama fait partie du corridor biologique méso-américain, qui s’étend le long de l’isthme centraméricain, un pont naturel qui unit les populations continentales de jaguars et d’innombrables autres espèces, favorisant ainsi le flux génétique.

S’étendant sur 26 000 km2 de part et d’autre de la frontière entre la Colombie et le Panama, le bouchon du Darien est un élément crucial du corridor connu pour son inaccessibilité. C’est là que la route panaméricaine s’arrête net, créant un « bouchon » obstruant la voie terrestre.

Cette inaccessibilité a également favorisé l’émergence d’un territoire anarchique en proie au trafic d’armes, d’animaux sauvages et de drogues, ainsi qu’à la montée en flèche du nombre de migrants en route vers la frontière américaine.

Les migrants passent par une autre partie du Darien, donc ils « n’ont pas affecté directement la population locale de jaguars ni notre projet », explique Moreno. « Nous les avons rencontrés en entrant ou en sortant du Darien, et nous avons été témoins de leurs souffrances physiques et psychologiques. Nous essayons donc toujours de leur apporter des vêtements ou d’autres biens. »

La région est également le théâtre d’une exploitation forestière et minière illégale. Selon le ministère de l’Environnement du Panama, c’est là qu’a lieu la majeure partie de la déforestation illégale du pays : plus de 200 km2 de forêt ont été perdus entre 2012 et 2019.

Mais cette région abrite également le parc national du Darien, où Moreno concentre ses efforts. Avec ses 5 750 km2, il constitue la plus grande zone protégée du pays : une jungle intacte, comme tout droit sortie du Jurassique.

Pour les Emberás et les Gunas, les principales communautés autochtones de la région, le mystique jaguar est le gardien de ces forêts. « En le protégeant, nous sauvons la spiritualité de la forêt et, par la même occasion, notre sentiment d’appartenance », explique Leonardo Bustamante, un garde forestier emberá qui participe à la randonnée.