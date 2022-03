Pourquoi certaines espèces que l'on pensait éteintes réapparaissent-elles ?

À l’inverse, les espèces en danger les plus connues peuvent subir l’« effet Elvis ». Victime de sa popularité, Elvis Presley était aperçu partout, même là où il ne se trouvait pas vraiment. Le tigre de Java a souffert du même problème que le roi du rock. Il n’a plus été vu depuis le milieu des années 1970. En 2003, il a été classé dans la catégorie « espèce disparue » par l’UICN. Quand, en 2017, un ranger prend en photo un grand félin qui pourrait bien lui ressembler, l’espoir renaît.

« Mais un spécialiste a démontré qu’il s’agissait d’un léopard de Java, et non d’un tigre » explique David Roberts. Peut-être qu’il en sera de même pour la panthère nébuleuse de Taïwan, vue pour la dernière fois à la fin du 20e siècle et considérée comme éteinte sur l’île en 2013. Elle a été vue en 2019 à deux occasions distinctes par des gardes forestiers. « Les preuves semblent convaincantes, mais établir si le félin est vraiment vivant exigera des investigations plus poussées » souligne David Roberts.

L’enjeu est de taille. Trouver ne serait-ce qu’une ou deux panthères nébuleuses de Taïwan encore vivantes pourrait bien aider à éviter « l’effet Roméo », autre personnage utilisé par les taxonomistes pour vulgariser leur quotidien. Penser qu’une espèce est éteinte - ou bien qu'une amante est morte, comme dans l’exemple de Roméo et Juliette - n’est pas sans conséquence. « On ne fait ensuite plus rien pour la protéger » explique David Roberts « ce qui peut mener ensuite à sa réelle extinction si quelques individus survivaient. »

C’est ce qui a failli arriver au Dicée quadricolore, endémique de l’île de Cebu, aux Philippines - un oiseau que l’on pensait disparu au milieu du 20e siècle car il n’y avait quasiment plus de forêt sur l’île. Finalement, en 1992, une parcelle de bois a été découverte - et avec elle, le fameux oiseau. En 2020, il ne restait plus qu’une soixantaine d’individus. « Si nous n’avions pas pensé que le Dicée quadricolore de Cebu était éteint dans les années 1950, des efforts auraient pu être fait plus tôt. Il resterait donc beaucoup plus de forêts. Et donc, plus d’oiseaux de cette espèce aujourd’hui » assure Stuart Butchart, responsable scientifique au sein de l’ONG « Birdlife international ». C’est pourquoi l’UICN est particulièrement prudente. « Les espèces passent du temps dans la catégorie "en danger critique – potentiellement éteinte". Nous ne les déclarons éteintes qu’après de longues enquêtes » explique Jon Paul Rodríguez, qui travaille aussi sur le concept d’« espèces perdues », afin d’encourager les recherches.