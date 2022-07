Pourquoi cet ours polaire dévore-t-il un ourson ?

Les ours polaires se déplacent sur la banquise arctique et nagent dans les eaux côtières de cette région. Ce sont de très bons nageurs, et leurs grandes pattes avant, qu'ils utilisent pour pagayer, sont légèrement palmées. Certains ours polaires ont été vus nageant à des centaines de kilomètres de la terre, bien qu'ils couvrent probablement la majeure partie de cette distance en flottant sur des plaques de glace.

Les ours polaires vivent dans l'un des environnements les plus froids et inhospitaliers de la planète, protégés par un épais manteau de fourrure isolante, qui recouvre une couche de graisse. La fourrure pousse même sur la partie inférieure de leurs pattes, ce qui les protège des surfaces froides et leur permet d'avoir une bonne prise sur la glace. Leur pelage d'un blanc éclatant leur permet de se camoufler dans la neige et la glace environnantes. Mais sous sa fourrure, l'ours polaire a la peau noire, ce qui lui permet d'absorber les rayons du soleil.

Ces puissants prédateurs s'attaquent généralement aux phoques. Pour ce faire, ils fréquentent les zones de glace mouvante et craquelée où les phoques peuvent remonter pour respirer. Ils traquent également les bords de la glace et les trous de respiration. Si l'occasion se présente, les ours polaires consomment également des carcasses, comme celles des baleines mortes. Ces géants de l'Arctique sont les maîtres de leur environnement et n'ont pas d'ennemis naturels.

Les femelles creusent de profondes galeries de neige qui leur offrent une protection et une isolation contre les éléments de l'Arctique. Elles mettent bas en hiver, généralement à des jumeaux. Les jeunes oursons vivent avec leur mère pendant environ 28 mois pour apprendre à survivre seuls. Les femelles protègent agressivement leurs petits, mais ne reçoivent aucune aide de leurs compagnons mâles solitaires, qui peuvent représenter une véritable menace. Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, les ours polaires mâles peuvent même tuer les juvéniles de leur propre espèce.

Les ours polaires sont de fascinants et puissants prédateurs qui ne craignent généralement pas les humains, ce qui peut les rendre dangereux. À proximité des habitations humaines, ils prennent souvent goût aux déchets, ce qui rapproche dangereusement les ours et les Hommes.