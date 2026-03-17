Pourquoi les mouettes volent-elles notre nourriture ?

Laura Kelley, écologue de la faune sauvage, a commencé à étudier les mouettes parce qu'elle avait un bébé de six mois. Ce n'est pas que son enfant l'ait encouragée à le faire mais lorsqu'elle a accepté un poste de professeure sur le campus des Cornouailles à l'université d'Exeter, il lui était difficile de poursuivre ses travaux sur les oiseaux jardiniers d'Australie. Les mouettes, en revanche, étaient partout.

Dans les Cornouailles, il est difficile d'ignorer les mouettes. Elles sont omniprésentes et bruyantes, nichant sur les toits des maisons et survolant les rues. Comme dans de nombreux endroits côtiers, les gens ont des opinions très divergentes sur les mouettes : certains les adorent comme symboles de la mer tandis que d'autres leur donnent le surnom de « rats avec des ailes. » Les oiseaux importunent celles et ceux qui osent s'aventurer sur la plage et volent des chips sur les bancs dans les parcs.

Les mouettes ont donc un problème d'image : elles peuvent être bien plus envahissantes que nombre d'entre nous ne le souhaiteraient - et c'est sans évoquer les fiantes sur les voitures et les bancs publics.

Pour autant, les mouettes méritent-elles leur mauvaise réputation ? Laura Kelley a collaboré avec sa collègue à l'université d'Exeter, Neeltje J. Boogert, qui avait également de jeunes enfants et cherchait des travaux locaux sur le comportement animal. Étant moi-même écologiste comportementale, je me suis intéressée à leurs travaux alors que je travaillais sur un livre sur des animaux ou espèces marginalisés, y compris les mouettes, que nous voyons souvent comme des intrus dans notre vie quotidienne.

« Nous devons partager notre environnement avec ces animaux. Ils étaient là avant nous » souligne Laura Kelley. « Alors si nous pouvons trouver un moyen de coexister, tant mieux. »

Leurs recherches récentes, et celles d'autres personnes dans le même domaine, ont permis aux mouettes de se racheter quelque peu de leur réputation de pirates. Elles ont également ouvert une fenêtre sur le fonctionnement de l'esprit des animaux, sur les raisons pour lesquelles les mouettes sont très différentes les unes des autres et sur la manière dont nous pouvons apprendre à cohabiter avec la faune urbaine.

CERTAINES MOUETTES VOLENT VOTRE NOURRITURE, PAS TOUTES...

Tout d'abord, la répartition géographique des mouettes est très large : de nombreuses espèces passent la majeure partie de leur temps loin de l'océan et beaucoup se sentent aussi bien dans les villes que sur des falaises isolées. On en dénombre plus de cinquante espèces présentes sur tous les continents, y compris en Antarctique.

Pour revenir à la question des mouettes qui volent votre nourriture, que ça vous plaise ou non, voler la nourriture d'autres espèces est une de leurs caractéristiques. De nombreuses mouettes sont ce que l'on appelle cleptoparasites, c'est-à-dire des animaux qui volent la nourriture d'autres individus, qu'ils soient de la même espèce ou non. Cette technique de recherche de nourriture est également utilisée par d'autres oiseaux marins tels que les labbes (Stercorarius) et même par les pyrargues à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) mais nous avons tendance à ne pas les remarquer car ils ne le font pas si près de nous.

Lorsque les oiseaux volent la nourriture d'autres oiseaux, ils poursuivent leur cible en vol, plongeant sur elle jusqu'à ce qu'elle finisse, au moins parfois, à lâcher sa proie, après quoi la mouette ou le labbe la capture et s'envole. Ce comportement nécessite des compétences nettement différentes de celles nécessaires pour voler le sandwich d'une personne imprudente sur la plage. Laura Kelley et d'autres scientifiques ont observé quand et comment les mouettes obtenaient de la nourriture auprès des humains et ce qui pourrait les inciter à arrêter.

Ils se sont tout d'abord demandé si les mouettes réagissaient à la présence humaine lorsqu'elles essayaient de s'emparer de nourriture. Les chercheurs se sont assis sur le rivage et ont posé un sac en plastique contenant des chips à environ 1,5 mètre d'eux. Le sac était lesté afin qu'aucune mouette ne puisse s'emparer des chips et s'enfuir mais les scientifiques pouvaient observer la réaction des oiseaux. Dès qu'une mouette s'approchait, les scientifiques faisaient l'une des deux choses suivantes : soit ils fixaient directement l'oiseau qui s'avançait vers la nourriture, soit ils regardaient attentivement dans une autre direction jusqu'à ce que le bruit du sac indique que la mouette était sur le point de subtiliser des chips.

Sur les soixante-quatorze mouettes qui ont participé à l'expérience (à leur insu) seules vingt-sept, soit un peu plus d'un tiers, se sont approchées de la nourriture et seules dix-neuf sont allées jusqu'au bout et ont essayé de l'attraper. Les mouettes faisaient attention à savoir si elles étaient observées ou non, davantage d'entre elles ont essayé d'attraper les chips lorsque les chercheurs détournaient le regard plutôt que quand il les fixaient.

Les chercheurs soulignent que la faible proportion de mouettes qui tentent de voler les chips a davantage peur des humains qu'on ne le croit et que leur sensibilité à certains comportements - par exemple être suivies du regard - laisse supposer une capacité cognitive assez sophistiquée chez les mouettes. À mon avis, ce sont les différences entre individus qui représentent l'aspect le plus intéressant de l'étude. Qu'est-ce qui pousse certaines mouettes à commettre ces larcins et pas d'autres ?

Une autre étude a rendu cette variation encore plus évidente. Paul Graham, biologiste à l'université du Sussex, ainsi que Franziska Feist and Kiera Smith, étudiantes, avaient déjà observé que les mouettes réglaient leur alimentation de manière à se présenter lorsque les écoliers s'apprêtaient à jeter leurs restes de nourriture. Ils se sont demandé si les oiseaux étaient capables de distinguer si les objets présents dans leur environnement avaient été touchés par une personne, ce qui indiquerait vraisemblablement leur désirabilité.

Les scientifiques ont encore une fois utilisé des chips, dans leurs emballages d'origine bleus ou verts. La personne réalisant le test a déposé les paquets de chips des deux couleurs sur la plage et en a tenu un autre dans sa main. Parmi les mouettes qui ont picoré dans l'un des paquets, presque toutes ont choisi le paquet de la même couleur que celui tenu par la personne effectuant le test. Les mouettes sont donc des observatrices relativement futées, ce qui signifie que pour les dissuader de voler notre nourriture, il faut peut-être faire attention à ce qu'elles ne nous voient pas en train de manger.

Cependant, encore une fois, environ un cinquième des mouettes testées ont pris un paquet de chips. Ce n'était pas parce qu'elles n'étaient pas attentives. Certaines mouettes qui n'avaient pas pris de paquet de chips sont allées à l'endroit où la personne effectuant le test était assise après la fin du test, quand cette dernière s'était éloignée, ce qui suggère qu'elles se souvenaient de ce qu'il s'était passé. Peut-être que certaines se spécialisent dans le vol de nourriture humaine, alors que d'autres suivent un régime alimentaire plus conventionnel composé de poissons ou de mollusques.

Les chiens et les chevaux prêtent également attention aux indices donnés par les humains quant au lieu où se trouve la nourriture ou ce qui est comestible, mais nous pensons souvent que leur sensibilité à nos réactions reflète une histoire évolutive de domestication. Il est évidemment bénéfique pour nos animaux de compagnie ou de travail de remarquer ce que nous faisons mais un tel comportement semble plus inattendu chez les mouettes. Ces dernières n'évoluent pas avec les humains, et encore moins avec les chips, donc leur capacité à saisir la différence entre ce que les humains préfèrent manger et ce qu'ils n'aiment pas suggère que leurs facultés intellectuelles seraient comparables à celles d'animaux généralement considérés comme exceptionnellement intelligents, tels que les corbeaux.

COMMENT DISSUADER UNE MOUETTE ?

Alors si regarder les mouettes peut les dissuader, y a-t-il d'autres stratégies que vous pourriez mettre en place ? Même s'il peut sembler cathartique de crier sur une mouette qui essaie de voler votre sandwich, Laura Kelley et ses collègues se sont demandé si crier s'avérait plus efficace que de simplement parler d'un ton sévère à l'oiseau.

Pour répondre à cette question, ils ont mis quelques chips dans une boîte en plastique transparente et ont observé les mouettes. Lorsqu'ils en ont repéré une, ils ont posé la boîte et attendu que l'oiseau le remarque. Ils ont ensuite diffusé l'un de ces trois enregistrements : le chant d'un rouge-gorge, un homme criant « Non ! Ne t'approche pas ! C'est ma nourriture ! » ou le même homme prononçant ces mots d'une voix neutre.

Les mouettes ont prêté peu d'attention aux chants d'oiseaux mais ont réagi aux voix humaines en reculant et en cessant de s'approcher de la nourriture. Elles étaient également plus enclines à s'envoler à cause des cris plutôt que de la voix neutre, ce qui suggère une capacité de discrimination sophistiquée.

Comme toutes les bonnes recherches, le travail réalisé sur les mouettes posent de nombreuses nouvelles questions. Comme moi, Laura Kelley s'intéresse particulièrement à la raison pour laquelle la plupart des mouettes se contentent de vous laisser tranquilles avec votre pique-nique, tout en se demandant si les mouettes plus âgées ou avec plus d'expérience se comportent différemment. Elle aimerait également savoir si les oiseaux peuvent reconnaître les personnes, ce qu'elle avait commencé à étudier avant la pandémie.

En outre, Laura Kelley a constaté des changements dans le comportement des mouettes. Lorsqu'elle est arrivée il y a dix ans, les mouettes plongeaient régulièrement sur les gens pour voler leur nourriture dans la ville voisine de St Ives alors qu'elles ne le faisaient pas à Exeter. Aujourd'hui, pourtant, c'est le cas. Que s'est-il passé ? Personne ne le sait. Elle et ses collègues ont constaté que les mouettes les plus efficaces arrivaient par derrière et étaient généralement adultes, ce qui suggère qu'elles apprennent avec le temps.

Pour éviter de vous faire voler votre nourriture, Laura Kelley vous suggère de vous asseoir dos à un mur ou à tout autre support, et peut-être sous un parasol.

Comme de nombreux autres animaux que nous considérons comme acquis ou que nous rejetons comme des nuisibles, les mouettes sont bien plus qu'elles ne paraissent être. Laura Kelley n'appréciait pas particulièrement les mouettes en commençant ses recherches mais aujourd'hui, elle l'affirme : « je les trouve charmantes. »