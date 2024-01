Les plus petits manchots du monde, nouvelles proies des corbeaux

Le long des plages peu profondes de Phillip Island retentissent des cris perçants semblables à des sifflets cassés. De minuscules manchots, hauts de trente centimètres et pesant un kilo, tentent de sauver la vie de leurs petits depuis leurs nids. À l’origine de l’attaque : les corbeaux de l’île.

Les corbeaux passent des jours à observer les nids de ces petits manchots, appelés manchots pygmées (Eudyptula minor), avant de les attaquer. Ils opèrent deux par deux. Le plus grand s’occupe de distraire le parent tandis que le plus petit creuse un trou dans le nid par le haut pour s’emparer des œufs ou des poussins. Lors d’une attaque particulièrement violente, les chercheurs ont observé deux corbeaux jeter un parent manchot d’une falaise avant de piller le nid. Toutefois, la plupart du temps, les corbeaux harcèlent le parent pendant plusieurs heures avant qu’il perde espoir et rende les armes, explique Kasun Ekanayake, qui travaille pour l’organisation BirdLife Australia.

Cette dynamique est relativement récente. Il y a seulement vingt ans, les chercheurs ont remarqué que les corbeaux, arrivés d’Australie continentale dans les années 1970, commençaient à chasser les manchots de l’île de taille équivalente à la leur. Aujourd’hui, alors que chacune de ces deux espèces développe de nouvelles stratégies pour déjouer les plans de son adversaire, les chercheurs s’efforcent de trouver un moyen de mettre fin aux attaques des corbeaux avant que la population de manchots ne s’en trouve affectée.

Les manchots pygmées, qui vivent sur la côte sud de l’Australie et en Nouvelle-Zélande, ne sont pas en danger. Avec plus de 40 000 oiseaux nicheurs, la colonie située sur Phillip Island est la plus nombreuse. Néanmoins, les écosystèmes insulaires se maintiennent grâce à un équilibre fragile, et il suffit d'un petit changement pour que cette harmonie s'effondre.

« D’après nos informations, les autres colonies de pingouins ne semblent pas souffrir de telles attaques », déclare Mike Weston, professeur de biologie de la faune et de la conservation à l’université Deakin qui a étudié le phénomène. « Cela suggère que la population locale de corbeaux a appris à agir de la sorte et qu’il y a un vrai risque de propagation de ce comportement. »

DES PRÉDATEURS SOUS-ÉTUDIÉS ET SOUS-ESTIMÉS