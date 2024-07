Ces sept créatures sous-marines extraordinaires existent bel et bien

Avec leur queue noire et sinueuse, les grandgousiers-pélicans nagent promptement dans la zone pélagique de l'est de l'océan Pacifique. Cependant, ce qui distingue vraiment le grandgousier-pélican, et qui a inspiré la première partie de son nom, est son énorme bouche.

Malgré son corps mince, la bouche du grandgousier-pélican peut soudainement se dilater comme une bulle de savon, ce qui lui permet d'attraper des proies beaucoup plus grosses. Cette adaptation sert de plan de secours en cas de pénurie de nourriture. Cependant, le grandgousier-pélican, qui a une manière de se nourrir semblable à celle des pélicans, consomme principalement des petits crustacés.

LE CALMAR COLOSSAL

Le calmar colossal, à ne pas confondre avec le calmar géant, est le plus gros invertébré connu à ce jour. Connue sous le nom scientifique de Mesonychoteuthis hamiltoni, cette créature des abysses a été identifiée pour la première fois en 1925 par le zoologue Guy Robson, juste après qu'il a trouvé deux de ses tentacules dans l'estomac d'un cachalot s'étant échoué sur les Îles Falkland.

En février 2007, des pêcheurs de la mer de Ross, située au sud de l'Antarctique et souvent appelée « le dernier océan » en raison de son éloignement, ont accidentellement attrapé l'une de ces créatures. Selon Hoyt, ce calmar colossal pesait environ 495 kilos et était l'un des plus gros jamais découverts.

Avant cet incident, aucun spécimen vivant n'avait encore été observé dans son habitat naturel. Cependant, en 2023, l'explorateur des fonds marins Matthew Mulrennan a capturé des images vidéo qui pourraient représenter un bébé calmar colossal vivant dans l'océan Austral, à des centaines de kilomètres des côtes de l'Argentine. Des analyses sont en cours pour confirmer cette observation.

TOXOTIDAE

Toxotidae, généralement trouvé en Asie du Sud-Est et au nord de l'Australie, est réputé pour ses capacités de chasse uniques, tant dans l'eau que hors de l'eau. Dans l'océan, ces poissons tropicaux poursuivent des crustacés, mais ils adaptent également leurs techniques de chasse sous l'eau pour repérer et abattre des araignées, des punaises et d'autres insectes présents sur les branches et les feuilles des mangroves.

« Ils peuvent faire descendre la nourriture en faisant entrer de l'eau dans leur bouche par leurs branchies », explique Eileen Caro, biologiste à l'Aquarium de Floride. « Ils ont une échancrure sur le toit de leur bouche pour pouvoir expulser l'eau. »