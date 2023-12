Même s'ils vous paraissent très mignons, ne nourrissez pas les ratons laveurs

ENTRE MALADIES, RIVALITÉ ET EUTHANASIE

Selon une étude menée entre 2001 et 2004, les morsures de ratons laveurs ont conduit plus de 1 300 Américains aux urgences.

Ce qui est, de loin, le plus préoccupant, et cela vaut pour toute morsure de mammifère sauvage, ce sont les agents pathogènes qui peuvent être transférés lors d'un tel incident.

« Les ratons laveurs sont porteurs de nombreuses maladies que nos animaux domestiques et nous-mêmes pouvons contracter », explique Fleegle. « La plus importante est bien sûr la rage, qui est mortelle, mais il y a également le parvovirus, la maladie de Carré, la baylisascariase , la leptospirose… Je pourrais en citer bien d’autres encore. »

Les humains et leurs animaux de compagnie ne sont pas les seuls à courir le risque. En nourrissant des animaux sauvages, ils les incitent à se rassembler en plus grand nombre qu'ils ne le feraient dans la nature et, par conséquent, à se transmettre des maladies infectieuses entre eux plus facilement.