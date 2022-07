Quand la faune sauvage arrive en ville

Du courrier à la main, le facteur traverse la rue à grands pas. Rien de plus banal. Mais il ne semble pas se soucier du fait qu’un gros ours noir est assis sur son arrière-train à quelques mètres de là. Et pourtant, ce genre de scène arrive tous les jours dans les villes aux États-Unis.

Tout près du gros ours noir, à gauche, l’Interstate 240 rugit derrière une clôture. L’ursidé, pour qui cela ne semble être qu’un simple bruit de fond, finit par longer le trottoir et s’enfonce dans le quartier situé à 800 m du centre-ville d’Asheville, en Caroline du Nord. Le long de l’autoroute, des chercheurs participant à une étude sur les ours urbains ou suburbains de cet État sont captivés par une autre découverte : celle d’un creux profond dans un érable argenté noueux. L’ourse N209, munie d’un collier émetteur, qui fait partie de plus d’une centaine d’ours suivis dans le cadre de l’étude, y a hiberné cet hiver, malgré le vacarme constant des véhicules.

Cette étude a commencé il y a maintenant huit ans. Pourtant, « les ours me surprennent toujours », explique en criant pour couvrir le bruit de la circulation Colleen Olfenbuttel, biologiste spécialiste des ours noirs et des animaux à fourrure de l’État. Un de ses collègues est en train de mesurer la tanière : c’est la plus grande que la biologiste ait vue en vingt-trois ans d’étude des ours noirs. « Ils sont bien plus adaptables que ce que dont nous les pensons capables. »

En effet, difficile d’imaginer que les ours noirs s’accommodent si bien de la vie à Asheville. Dans cette commune d’environ 95 000 habitants, nichée dans les montagnes Bleues, les ours circulent dans les rues pavillonnaires en plein jour et se hissent sur les vérandas et sous les porches. Certains résidents ont adopté leurs voisins ursidés, et presque tous ceux à qui vous parlez ont sur leur téléphone une vidéo de leur dernière rencontre avec un ours.

L’arrivée de l’ours à Asheville et ailleurs résulte de la combinaison de plusieurs tendances, notamment les changements d’utilisation des terres et le fait que la proximité des humains offre d’alléchantes possibilités de se nourrir. Autant de facteurs qui ont fait grimper la population d’ours noirs en Amérique du Nord à près de 800 000 individus. Dans le même temps, l’expansion des villes et des banlieues a englouti de vastes zones de l’habitat de l’ours, ne laissant aux animaux d’autre choix que de s’adapter à la vie avec des voisins humains.

Le même phénomène se produit dans les zones urbaines de l’ensemble des États-Unis et du monde entier, et il ne concerne pas les seuls ours noirs. De nombreux mammifères qui se nourrissent d’une grande variété d’aliments s’installent et modifient leur comportement à mesure qu’ils apprennent les techniques de survie en milieu urbain.

Plus les scientifiques étudient les créatures qui se trouvent sous notre nez, plus le message devient clair : la façon dont nombre d’espèces s’adaptent à la vie urbaine est sans précédent. Les coyotes regardent avant de traverser la rue. Les ours noirs savent quand c’est le jour de ramassage des poubelles. Les ratons laveurs ont compris comment arracher d’un coup sec les cordons élastiques fermant les poubelles.