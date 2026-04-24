Pourra‑t‑on un jour se passer des tests animaux en laboratoire ?

En avril 2019, une équipe de l'université de Yale a publié dans la revue Nature des résultats qui ont surpris la communauté scientifique. Les chercheurs ont récupéré trente-deux cerveaux de porcs (Sus scrofa domesticus). Quatre heures après leur mort, ils les ont connectés à une machine qui faisait circuler un liquide oxygéné et riche en nutriments, permettant de réactiver certaines fonctions biologiques. Aucune trace de conscience, mais la frontière entre mort cérébrale et activité cellulaire est devenue plus floue qu’on ne le pensait.

UN RECOURS DE PLUS EN PLUS CONTESTÉ

Malgré ces avancées indéniables, le recours aux modèles animaux est de plus en plus remis en question. Selon les chiffres repris par l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA), environ 90 % des médicaments expérimentaux qui passent avec succès les tests sur animaux échouent ensuite chez l’Homme. Une estimation discutée, que Roland Cash, médecin, docteur en pharmacologie et vice-président de l’association Transcience, qui milite pour une recherche non-animale, reprend à son compte : « ces taux sont avérés dans la littérature internationale depuis plus de dix ans. Il y a une crise de la recherche pré-clinique, coûtant des milliards d’euros aux industriels du fait de développement de traitements interrompu lors des essais cliniques en raison notamment d’une toxicité trop importante, non repérée chez les animaux ».

Au sein d’une même espèce, les résultats peuvent par ailleurs être incohérents. « Le rythme cardiaque des beagles fournis par Charles River diffère de ceux fournis par Marshall Bio Resources. [Principaux éleveurs et fournisseurs d’animaux au niveau mondial]. Si on teste un médicament cardiaque sur les uns ou sur les autres, on n’obtient pas le même résultat », relève André Menache, vétérinaire et président de l’association Antidote Europe.

Depuis 1959, la recherche suit la règle dite des « trois R », formulée par les biologistes britanniques William Russell et Rex Burch. Il s'agit de Remplacer les animaux quand c’est possible, Réduire leur nombre, Raffiner les protocoles pour limiter leurs souffrances. Ces principes sont inscrits dans le droit français depuis 1987, renforcés par une directive européenne en 2010.

André Menache, qui a siégé dans plusieurs comités d’éthique à l’étranger, décrit un exercice devenu en grande partie administratif. « Le chercheur dit : j’utilise cent rats au lieu de cent vingt, je leur donne des antidouleurs, je ne peux pas les remplacer parce que j’ai besoin d’un système vivant complexe. Les trois R sont cochés. Mais si je demande : "Pouvez-vous me démontrer que votre modèle rat est pertinent pour l’humain ?", on me répond que je dépasse ma mission ».

Une autre discipline connaît un essor rapide, c'est le biomimétisme. L’idée consiste à s’inspirer des solutions inventées par l’évolution pour concevoir des technologies humaines. « On va chercher à exploiter les stratégies du vivant, et pas forcément le vivant lui-même », résume Laura Magro, docteure en sciences des matériaux et cofondatrice de la coopérative Ceebios. Elle cite notamment l'exemple de l'observation non invasive de requins et de termitières. La peau du requin, qui reste propre dans l’eau grâce à une microstructure empêchant les bactéries de s’y fixer, inspire la fabrication de canalisations qui ne s’encrassent pas. Au Zimbabwe, dans les années 1990, l’architecte Mick Pearce a conçu un immeuble de bureaux dont la ventilation naturelle reproduit celle des termitières africaines, économisant une grande partie de la climatisation habituelle. Une fois la stratégie comprise, elle peut être reproduite avec des matériaux synthétiques.

VERS UNE RECHERCHE PLUS ÉTHIQUE ?

Les animaux sont une source infinie de découvertes qui nous ont été extrêmement utiles. Pour autant, la souffrance qui peut leur être infligée ne peut plus être ignorée.