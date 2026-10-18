Cette espèce de félin vient d'être découverte... et affole déjà Internet

Dire que Vicky Ossio n’était pas préparée au raz-de-marée médiatique qu’allait générer cette découverte serait un euphémisme. Des journalistes du monde entier faisaient sonner son téléphone toutes les dix minutes, même lorsqu’elle traversait des régions reculées du pays. Peu après, on a informé Vicky Ossio que plus de 130 000 euros avaient été donnés au sanctuaire par le biais d’une campagne de dons de cryptomonnaie. « Vous n’avez pas idée de la paix d’esprit que ça nous a apportée », confie-t-elle. L’argent devrait garantir au sanctuaire de pouvoir subvenir aux besoins alimentaires de ses pensionnaires quoi qu’il arrive à l’avenir.

« Il est si difficile d’obtenir des fonds pour les petits félins », explique Paola Nogales-Ascarrunz, biologiste bolivienne et co-autrice principale de l’étude qui a décrit le tilcayo. « Mais aujourd’hui, on ne sait comment, nous avons fait exploser Internet avec un petit félin. » Près d’un mois après l’annonce de la découverte, cette attention extrême a fait émerger des perspectives encourageantes pour l’étude et la protection de cette nouvelle espèce de félins, ainsi que quelques conséquences étranges dues à cette célébrité soudaine et virale.

Après l’annonce de la découverte, Paola Nogales-Ascarrunz, qui est également exploratrice National Geographic, a enchaîné les entretiens pendant des heures, puis regardé avec stupéfaction les publications consacrées au tilcayo envahir ses fils sur Facebook, Instagram, TikTok et même LinkedIn. Des amis en Allemagne, en Pologne et en Inde l’ont tous contactée pour la féliciter. « Je n’en peux plus de voir mon visage », plaisante-t-elle.

Sauf qu’il ne s’agissait pas toujours du visage de Paola Nogales-Ascarrunz. Dans de nombreuses publications sur le tilcayo générées par l’IA, la chercheuse bolivienne dit avoir constaté que ses traits avaient une apparence plus caucasienne. « Ils m’ont rendue blanche et blonde », raconte-t-elle. Dans d’autres publications générées par l’IA, les seuls scientifiques montrés étaient des hommes qui n’existaient pas.