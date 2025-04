Il vaut mieux éviter de donner des aliments crus à vos animaux de compagnie

Sur le réseau social TikTok, les propriétaires d’animaux qui donnent de la nourriture crue à leurs chats et à leurs chiens exhibent régulièrement leurs bols colorés, remplis de viande, organes, têtes, pieds et os crus.

Le secteur mondial de l’alimentation crue pour animaux de compagnie, qui pèse 2,9 milliards d’euros, a toujours suscité la controverse, car ces aliments contiennent des protéines animales qui n’ont pas été suffisamment cuites ou chauffées pour éliminer les germes. De plus, l’attribution récente d’un cas de grippe aviaire à l’un de ces régimes crus ne fait rien pour apaiser les inquiétudes.

En décembre, une entreprise spécialisée dans l’alimentation des animaux de compagnie a rappelé un lot de dinde crue surgelée après qu’il a été testé positif au H5N1, la grippe aviaire, un virus particulièrement mortel. Un chat domestique en ayant consommé est mort du virus ; des analyses génétiques ont permis d’établir une correspondance entre le virus qui avait infecté le chat et celui présent dans le lot de dinde. En Californie, au mois de décembre, un autre chat domestique a également été testé positif au H5N1 après avoir consommé des aliments d’une autre marque de nourriture crue pour animaux. En mars, on a détecté deux autres cas de grippe aviaire chez des chats domestiques de New York liés, eux, à un autre type d’aliment cru pour animaux. Tous ces chats sont morts.

« Certains aliments crus dans le commerce sont surgelés, lyophilisés ou déshydratés, ce qui peut donner aux gens une impression de sécurité trompeuse », prévient Aimee Simpson, directrice médicale du VCA Cat Hospital de Philadelphie. « Il est important de noter que ces méthodes ne sont pas des façons fiables ou efficaces de tuer des bactéries ou des virus tels que la grippe aviaire. »

Cette dernière précise que les chats sont particulièrement sensibles au H5N1 et la souche actuelle est responsable d’un taux de mortalité élevé chez les félins. Les chiens peuvent également tomber malades, mais il est moins probable qu’ils contractent une forme grave de la maladie.

POURQUOI CERTAINS PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX OPTENT POUR DE LA NOURRITURE CRUE

La mode de la nourriture crue pour animaux de compagnie a émergé dans les années 1990 comme une alternative plus saine aux aliments commerciaux pour animaux. Aujourd’hui, certains propriétaires d’animaux choisissent de donner à leur chien ou à leur chat des aliments crus que leurs ancêtres auraient trouvés dans la nature. Selon eux, cela améliorerait leur santé et leur donnerait un pelage plus brillant, des dents plus propres et une meilleure digestion. Les régimes crus permettent également aux propriétaires de contrôler ce qui entre dans l’alimentation de leurs animaux et ainsi d’éviter les additifs et les conservateurs présents dans de nombreux aliments industriels.

Pourtant, selon Antonio Varcasia, scientifique de l’Université de Sassari, en Italie, spécialiste de la propagation des parasites chez les animaux, aucune preuve scientifique tangible ne corrobore les bienfaits supposés pour la santé des régimes crus pour animaux de compagnie. Il ajoute que les régimes crus mal équilibrés peuvent donner lieu à des déficits nutritionnels, par exemple s’ils sont trop riches en protéines ou trop pauvres en fibres.

« Certaines enquêtes réalisées auprès de propriétaires montrent qu’ils ont l’impression que leur animal est en bonne santé et qu’il va bien, mais cela ne constitue pas une preuve scientifique d’un quelconque bienfait », observe Jennifer Laren, nutritionniste vétérinaire de l’Université de Californie à Davis.

LES PROBLÈMES QUE POSENT LES ALIMENTS CRUS

« Ce qui apparaît très clairement, ce sont les potentiels inconvénients et risques, pour l’animal de compagnie et pour le propriétaire », prévient Antonio Varcasia.

Les animaux de compagnie qui mangent de la nourriture crue peuvent s’exposer à des infections de parasites tels que Toxoplasma gondii, principale cause de décès dus à des maladies d’origine alimentaire aux États-Unis, et Echinococcus graulosus, un ver solitaire qui peut provoquer des problèmes gastro-intestinaux et peut s’avérer fatal lorsqu’il est transmis aux humains, chose qui peut se produire par contact direct avec l’aliment concerné ou avec des surfaces contaminées. La contamination bactérienne est également un risque : Salmonella, E. coli et Listeria sont fréquemment présentes dans la viande crue et peuvent de graves maladies intestinales chez les animaux comme chez les humains. En 2023, une épidémie de salmonelle ayant touché les humains a pu être imputée à la manipulation de viande de chien crue. En 2017, une épidémie due à E. coli chez les humains a quant à elle trouvé son origine chez des chiens suivant un régime cru.

Désormais, il faut également ajouter la grippe aviaire à la liste des agents pathogènes pouvant contaminer la nourriture crue pour animaux, probablement à cause de poulets infectés servant d’ingrédients (dans les fermes américaines, la grippe aviaire a tué plus de vingt millions de poulets en 2024). « Chats et chiens peuvent être infectés s’ils mangent des oiseaux sauvages infectés, boivent du lait ou de la crème non pasteurisés provenant de vaches infectées ou mangent de la viande insuffisamment cuite ou crue issue de canards ou de poulets infectés », explique Silvia Carnaccini, vétérinaire pathologiste de l’Université d’État de l’Iowa.

COMMENT PROTÉGER VOS ANIMAUX… ET VOUS-MÊME

L’AVMA a émis des recommandations pour les propriétaires de chats : garder les chats à l’intérieur pour empêcher toute exposition aux oiseaux sauvages, bien cuire la viande avant de les nourrir et éviter les friandises ou aliments à base de viande crue. L’association recommande également de ne donner des produits laitiers aux chats que s’ils ont été pasteurisés ou scrupuleusement cuits et de contacter immédiatement son vétérinaire si l’on remarque des symptômes de grippe aviaire chez son chat : fièvre, tremblements, écoulement nasal important et respiration rapide ou difficile. Chez les chiens, les symptômes seraient similaires, quoique probablement moins graves, bien qu’aucun cas n’ait été confirmé aux États-Unis durant l’épidémie récente.

« Malheureusement, il n’existe actuellement aucun vaccin ou traitement approuvé pour protéger [les animaux de compagnie] contre le H5N1, raison pour laquelle ces précautions sont si importantes », écrit Carnaccini.

Selon les CDC, le risque qu’un humain contracte le H5N1 à cause d’un animal de compagnie infecté est faible. Et ainsi que le précise Martha Nelson, virologue des Instituts nationaux de la santé (NIH), cela ne s’est pas encore produit. « Cela peut aller dans cette direction [d’une transmission de l’animal à l’humain], mais c’est extrêmement rare, rassure-t-elle. Pour de nombreux pathogènes, comme la grippe, il semble exister une forte barrière biologique contre la transmission de chien ou chat domestique à humain. »

Pour préserver la sécurité des animaux de compagnie, Martha Nelson recommande de « garder son chat en intérieur afin qu’il n’aille pas dénicher des oiseaux morts infectés […] et de ne pas [leur] donner de viande crue susceptible d’être contaminée. »