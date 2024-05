En Italie, ces ours pourraient mettre un coup d’arrêt au réensauvagement

En février 2023, dans un acte controversé, les services forestiers de la province du Trentin, dans le nord de l’Italie, ont abattu un ours brun connu sous le nom de M90. Selon plusieurs témoignages, l’animal aurait scellé son sort en faisant preuve d’une « confiance excessive » parmi les hommes. Deux mois plus tard, en avril, un joggeur a été mortellement attaqué par une ourse accompagnée de ses petits dans cette même région des Alpes. Une situation qui a déchaîné les passions.

S’étendant sur huit pays, la plus grande chaîne montagneuse d’Europe compte quelque 14 millions d’habitants, d’innombrables villes et villages et plus de 8 000 remontées mécaniques. Malgré les apparences, ce n’est pas uniquement le terrain de l’Homme. Sur le continent, seule la région méditerranéenne est en mesure de rivaliser avec la richesse de la flore et de la faune des Alpes. Les plantes endémiques des montagnes y abondent, les forêts tapissent les coteaux reculés et des milliers d’espèces animales y vivent, notamment quelques-uns des prédateurs les plus charismatiques d’Europe. Le problème, c’est que ces carnivores sauvages, aussi impressionnants soient-ils, sont loin d’être appréciés de tous.

Il y a plusieurs siècles, les loups, les lynx, les ours bruns et les vautours peuplaient en très grand nombre les Alpes, où ils vivaient depuis des millénaires. Les alpages étaient truffés d’empreintes de pattes et les hurlements des loups résonnaient dans les vallées éclairées par la lune. Mais avec le temps, les populations de ces animaux ont été décimées, victimes de persécutions et de la réduction de leur habitat. Certaines ont réussi à survivre, mais elles comptaient bien moins d’individus et étaient bien plus fragmentées.

Depuis environ trente ans, des initiatives de conservation et de réensauvagement s’efforcent de protéger ces créatures, allant dans certains cas jusqu’à réintroduire des spécimens pour le bien de l’espèce, mais aussi pour la nature. À la fois chasseurs et charognards, ces animaux sont indispensables à l’équilibre de l’écosystème alpin, souvent fragile. Les ours qui vivent dans la région du Trentin, dont la population est passée de 10 à environ 100 individus depuis la réintroduction des premiers spécimens capturés en Slovénie au début des années 2000, sont bien plus que des fauteurs de troubles velus.

« On a assisté à une forte augmentation des populations de cerfs et de chevreuils, en particulier dans les Alpes », observe Fabien Quétier, responsable de l’aménagement du territoire chez Rewilding Europe. « Lorsqu’ils sont présents dans de telles densités, ces herbivores nuisent à la régénération naturelle de la végétation et peuvent causer les accidents de voiture par exemple. Les prédateurs jouent un rôle important dans leur régulation ».

Le réensauvagement s’accompagne de nombreux bénéfices lorsqu’il est réalisé de manière responsable. « C’est comme si vous remettiez la nature à zéro », explique Natalya Jarlebring, qui travaille pour Milkywire, une organisation européenne qui finance des projets de lutte contre le changement climatique et de protection de la nature dans le monde entier. En d’autres termes, il aide la nature à retrouver son équilibre.

LE RETOUR DE LA NATURE

Le réensauvagement fait référence au processus de protection des écosystèmes et au rétablissement de leur fonctionnement naturel, notamment par la réintroduction d’animaux sauvages que l’on trouvait autrefois dans ces derniers. Il implique également souvent la replantation de fleurs et d’arbres endémiques ou le démontage de clôtures pour laisser de la place à la nature. Mais pour des raisons évidentes, c’est la faune qui a tendance à faire la une des journaux.

Les loups, les ours et les bien plus discrets lynx sont connus pour s’attaquer au bétail, ce qui complique le débat. D’où la nécessité d’avoir une perspective d’ensemble, souligne Claudio Groff, responsable de la division Grands carnivores du Département de la faune sauvage du Trentin.