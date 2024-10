Dauphins roses : un avenir en eaux troubles

Il existe six espèces de dauphins d’eau douce, dont deux seulement se trouvent hors d’Asie. L’une et l’autre, endémiques d’Amérique du Sud, peuplent les bassins de l’Amazone et de l’Orénoque : ce sont le dauphin rose de l’Amazone (Inia geoffrensis) – en anglais pink river dolphin et, en espagnol, boto ou bufeo –, et le tucuxi (Sotalia fluviatilis), son plus petit cousin, de couleur grise. Classés comme espèces en danger, ils ont connu tous les deux, il y a peu, un inquiétant déclin démographique dû à la pêche, à la construction de barrages et aux sécheresses.