La disparition de ces cinq espèces bouleverserait tout un écosystème

Cette espèce de moules d'eau douce endémique aux États-Unis dépend, pour sa survie, des poissons dards (Etheostomatinae), y compris le Percina aurantiaca et Roanoka. Les larves de moules se fixent pendant des semaines sur ces poissons, où elles absorbent des nutriments vitaux pour se développer. À elle seule, une Cyprogenia aberti mature peut nettoyer jusqu'à près de soixante litres d'eau en une journée, ce qui permet aux les créatures qui en dépendent de profiter d’une eau saine. La pollution de l'eau et la fragmentation de l'habitat ont poussé un grand nombre de ces moules d'eau douce au bord de l'extinction et elles constituent désormais le groupe animal le plus menacé aux États-Unis.